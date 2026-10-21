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POR PRESUNTO LAVADO

Revés judicial para Espert y avanza la causa en su contra

José Luis Espert

Por Redacción

El exdiputado libertario José Luis Espert sufrió un nuevo revés en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, luego de que la Justicia rechazara dos planteos para frenar la investigación.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no hizo lugar al reclamo presentado por su defensa para pedir la nulidad de las medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez.

A través de su abogado, Espert cuestionó que el fiscal excedió sus atribuciones al ordenar medidas posteriores a su indagatoria. Apuntó también contra la validez de las declaraciones testimoniales sin aviso a la defensa; el pedido de informes patrimoniales del exdiputado, su pareja y terceros “ajenos al proceso”; la incorporación de informes de inteligencia “secretos” a los que la defensa no tuvo acceso; y los peritajes a celulares y otros dispositivos secuestrados sin la posibilidad de designar un perito de parte para la intervención.

Sin embargo, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones consideraron que “los actos procesales impugnados se han desenvuelto con arreglo a la normativa aplicable, sin que se vislumbren vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego”.

Además, la Cámara de San Martín rechazó otro planteo de la defensa del exlegislador para recusar al fiscal por “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.

En agosto, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro rechazó dicha posibilidad. Ahora, Lugones no hizo lugar a la queja para rever dicho fallo.

A Espert se lo investiga por haber recibido un pago de US$ 200.000 de una empresa ligada a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos e investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico.

El acusado había argumentado que dicho dinero lo recibió como un “pago de un contrato de consultoría”. La fiscalía sospecha que esos fondos podrían tener un origen ilícito y que serían parte de un contrato simulado para blanquearlos.

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