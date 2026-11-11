Revuelo por la carpa VIP para ver al Papa, con gastos por $8.690 millones

La organización de la multitudinaria e histórica misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles quedó envuelta en una polémica por el costo de la producción, la contratación directa de la empresa que produce el festival musical Lollapalooza y la habilitación de un sector VIP al que asistieron políticos y famosos.

Según trascendió, el Gobierno de Javier Milei, a través de la Jefatura de Gabinete que encabeza Diego Santilli, contrató por $8.690 millones a la empresa DF Entertainment para producir la ceremonia y la vigilia de jóvenes. El paquete incluyó una carpa climatizada, catering diferenciado y acreditaciones para hasta 4.000 invitados.

Entre ellos, la periodista de espectáculos Yanina Latorre, una de las invitadas VIP que reveló que fue invitada por el gobierno porteño: “Mi invitación viene de parte de Jorge [Macri] y Belén [Ludueña], está firmada por Jorge y Belén”, contó en su programa radial.

Agregó que a la “carpa VIP” también asistieron figuras como Analía Franchín, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Carolina “Pampita” Ardohain, Florencia de la V, Valeria Mazza, Eduardo Feinmann, Claudia Villafañe, Nicolás Francella y Juan Cruz Ávila. También estuvo el diseñador de moda Gabriel Lage, invitado por Ludueña, la esposa del jefe de Gobierno porteño.

Más allá del costo de la organización, la polémica fue por el contraste entre esos privilegiados y los millones que amuchados soportaron altas temperaturas para escuchar el mensaje papal.

En CABA reconocieron que entre sus “invitados especiales” estuvieron la exvicepresidenta Gabriela Michetti, el exministro de Educación Esteban Bullrich, el exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, miembros de la Justicia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, dueños de medios de comunicación, empresarios y periodistas. También el expresidente Mauricio Macri, que no asistió a la misa.

“Nosotros pasamos la lista de los 250 cupos que nos habilitaron al gobierno nacional. Ellos unificaron listados y enviaron los QR a través de la productora contratada por Nación [DF Entertainment]. La carpa y el catering estaban previstos por el gobierno nacional en la contratación”, indicaron en el entorno de Jorge Macri, que ante la viralización del episodio y tras las críticas opositoras intentó una suerte de meaculpa: “Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”.

Sin embargo, fuentes al tanto de la organización de los actos vinculados a la Iglesia Católica advirtieron que no es habitual el montaje de zonas exclusivas o VIP para “celebrities” ni funcionarios en las misas multitudinarias que celebra el Papa.

En medio del revuelo, en la Casa Rosada se excusaron: “En el listado de Nación no hubo ni un solo famoso” y aclararon que la nómina oficial incluyó al gabinete, la vicepresidenta Victoria Villarruel, diputados y senadores nacionales, legisladores porteños, jueces de la Corte Suprema, gobernadores, secretarios de Estado, fuerzas armadas y de seguridad.

De acuerdo con el expediente oficial que se conoció, la adjudicación salió de la Jefatura de Gabinete mediante una “compulsa abreviada por urgencia”. Por lo que no hubo licitación pública. El pliego se publicó el 14 de octubre, con apenas 24 horas para consultas; las ofertas se abrieron el 20 y la adjudicación llegó el 23.

Fueron invitadas a ofertar DF Entertainment, Oymyakon SA y Five Pro Events SA, pero solo DF presentó una propuesta. La firma pertenece a Diego Finkelstein y es controlada en un 51% por Live Nation, que también administra el Luna Park.

Qué incluía el VIP

El contrato “llave en mano” cubrió producción y coordinación general, excepto las actividades litúrgicas. Incluyó seguridad, servicio médico, limpieza, conectividad, control de accesos y 31 carpas.

Para el VIP se otorgaron acreditaciones anticipadas de hasta 4.000 personas, 3.500 sillas y una carpa de 30 por 40 metros para 250 invitados, con piso, alfombra beige, entelado y climatización. También figuró una carpa de 5 por 5 metros identificada como “Presidencia (JM)”.

El catering diferenciado contempló 250 servicios de café durante la misa, 330 en las sacristías, 600 para el coro durante tres días, 20 destinados a Presidencia y otros 250 para el encuentro de jóvenes. El menú quedó sujeto a la definición de la “Unidad Requirente”.

También quedó en la mira Tech Security SRL, una empresa de seguridad vinculada a los Menem que habría estado a cargo de la custodia.

La polémica en el Congreso

Para la diputada Marcela Pagano el contrato que benefició a DF es uno de al menos seis procesos sin licitación, para la misa y la vigilia. Según su cálculo, son más de $20.350 millones (unos US$13 millones), de los que DF concentraría poco más del 40%.

Por su parte, el diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para pedir explicaciones a Karina Milei y al canciller Pablo Quirno.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro cuestionó: “VIP y catering de EAT en la celebración de la Eucaristía en Palermo. No entendieron nada: ni el ‘Bienvenidos todos’ ni la palabra del Evangelio de hoy. Fariseos de esta época”.