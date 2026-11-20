El posible retraso del pago del medio aguinaldo por parte del Gobierno nacional desató no solo preocupación entre los trabajadores sino una nueva interna entre sindicatos. Todo surgió tras una publicación periodística que indicaba que el Ministerio de Economía analizaba pasar ese sueldo complementario para después de fin de año.

Esa medida no iba a ser por falta de fondos sino para hacer una maniobra de contabilidad para que esa erogación no impacte en el déficit que mira de cerca el Fondo Monetario Internacional (FMI). La posibilidad de ese retraso llevó a que Asociación Trabajadores del Estado (ATE) haga una advertencia pública.

Sin embargo, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, rechazó esa maniobra y sostuvo que las obligaciones se cumplirán “en tiempo y forma”. “Nunca se dejó ni se va a dejar de pagar salarios, jubilaciones, asistencia social o cualquier gasto relevante en tiempo y forma”, afirmó, al negar que se analizara trasladar a enero el desembolso del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Antes de la respuesta oficial, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, había cuestionado la posibilidad de que el pago se realizara después de las fiestas. También había atribuido esa presunta decisión al objetivo de mejorar el cierre de las cuentas públicas.

Interna de ATE con UPCN

Más allá de la desmentida oficial, desde ATE llamaron a mantenerse “en estado de alerta” en todos los sectores porque la postergación del pago del aguinaldo, denunció Aguiar, “ya estaba acordada con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)", que conduce Andrés Rodríguez.

“UPCN se ha convertido en una escribanía del Gobierno”, sostuvo Aguiar al denunciar un acuerdo entre el ministro Luis Caputo y Rodríguez. “El Gobierno quería postergar el pago del aguinaldo o liquidarlo en cuotas y UPCN le dijo que sí. Es el colmo. A esta altura, no quedan dudas que son la pata sindical del ajuste”, cerró.

Cabe destacar que el aguinaldo de diciembre se abona en una fecha prevista por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día viernes. Aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre. Esta fecha está pautada para los trabajadores en actividad.