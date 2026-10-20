Ricardo Arriazu, uno de los economistas que más escucha el presidente Javier Milei, advirtió sobre un proceso de venta masiva de bonos públicos en los mercados internacionales y sostuvo que, pese a la solidez fiscal y patrimonial de la Argentina, el país todavía enfrenta un problema de credibilidad. “La Argentina es un país fiscal y patrimonialmente sólido, pero no confiable”, afirmó durante una presentación realizada este martes.

El economista Ricardo Arriazu advirtió sobre un proceso de venta masiva de bonos públicos en los mercados internacionales y sostuvo que, pese a la solidez fiscal y patrimonial de la Argentina, el país todavía enfrenta un problema de credibilidad. “La Argentina es un país fiscal y patrimonialmente sólido, pero no confiable”, afirmó durante una presentación realizada este martes.

En el mismo encuentro, organizado por la asociación civil Amigos de la Universidad de Tel Aviv en la Argentina (AUTA), el analista lanzó una advertencia sobre el escenario financiero global: “El mundo se está por convertir en estafador serial”.

Arriazu explicó que la desconfianza hacia la Argentina está vinculada con su historial económico, aunque consideró que la situación internacional comienza a mostrar problemas similares. “Nuestros números de vencimientos de deuda comparados con el resto del mundo no son nada. El tema es que a nosotros no nos creen porque somos estafadores seriales. Pero el mundo se está por convertir en estafador serial”, expresó.

La deuda de los países desarrollados, bajo la lupa

Durante su exposición, el economista cuestionó que las principales economías del mundo no estén adoptando medidas suficientes para reducir sus niveles de endeudamiento y sus déficits fiscales.

En ese contexto, señaló que los mercados atraviesan una etapa de ventas generalizadas de títulos de deuda pública, en medio de las preocupaciones por las cuentas estatales y las inversiones vinculadas con el sector de inteligencia artificial.

“Vemos un proceso de ventas masivas de bonos públicos”, afirmó Arriazu. También advirtió sobre el peso creciente de los intereses de la deuda y los gastos asociados al envejecimiento de la población en distintos países.

Como parte de su comparación con otras economías, sostuvo que la deuda neta argentina representa el 37% del Producto Bruto Interno (PBI) y destacó que, desde 2003, los argentinos compraron más de US$ 400.000 millones.

El escenario internacional también genera interrogantes sobre la capacidad de pago de algunos países desarrollados. En ese marco, los rendimientos de los bonos soberanos y las tensiones fiscales se convirtieron en factores de preocupación para los inversores.

La crítica al crecimiento de la economía argentina

Hacia el final de su presentación, Arriazu se refirió a la situación económica local y cuestionó que los resultados de distintos sectores productivos no se traduzcan en un crecimiento más elevado.

El economista enumeró una cosecha récord, una producción récord de hidrocarburos, ganancias en la minería, una menor compra de divisas por parte del sector privado y términos de intercambio favorables. Sin embargo, consideró que el desempeño general de la economía está por debajo de lo que permitirían esos indicadores.

“Deberíamos estar creciendo arriba del cinco y estamos estancados creciendo menos del dos”, afirmó.

Además, apuntó contra la política monetaria del Banco Central como uno de los factores que, a su entender, explican el bajo crecimiento económico.

De esta manera, Arriazu combinó una advertencia sobre las tensiones financieras internacionales con un cuestionamiento al ritmo de expansión de la economía argentina. Su diagnóstico puso el foco tanto en la credibilidad del país frente a los inversores como en la necesidad de que las condiciones productivas se reflejen en una mayor actividad económica.