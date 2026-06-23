Rico Zini: “Hay una inconsistencia  entre el discurso del Estado presente y lo que ocurre en los hospitales”

El senador provincial del PRO, Juan Manuel Rico Zini presentó un pedido de informes para que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud bonaerense, brinde precisiones sobre la delicada situación que atraviesa la atención pediátrica en el Hospital Interzonal General de Agudos “San José de Pergamino”, efector que cuenta con los servicios de Pediatría, Neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Terapia que, en el último tiempo, han visto diezmada su capacidad de respuesta debido a problemas estructurales, con lo que eso implica en la atención de alta complejidad y de emergencias.

“Este pedido de informes se inscribe en la defensa del Hospital público”, enfatizó el senador del PRO al encuadrar los alcances de la solicitud efectuada. “Que no se confunda ni se malinterprete. Desde el bloque de Senadores del PRO nuestro objetivo es muy claro: defender el Hospital público que cumple una función esencial, aún en un esquema de restricción de facultades estatales”.

“No todas las cuestiones de la atención sanitaria pueden ser tomadas por las empresas privadas de salud, ni los sistemas de atención primaria pueden abordar la alta complejidad. El Hospital público cumple un rol esencial”, insistió: “Que no se interprete que atacamos el Hospital, ni ese sea el argumento para no responder por las cuestiones que la propia ciudadanía necesita saber, porque la red hospitalaria provincial está teniendo serios problemas de operatividad que deben atenderse”.

En relación a la situación particular del Hospital San José de Pergamino, Juan Manuel Rico Zini detalló: “A principios de mayo la filial local de la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado describiendo una situación de profunda preocupación por la crisis que atraviesa el HIGA San José, alertando sobre la existencia de días sin cobertura pediátrica y sobre una práctica que se ha vuelto habitual: que un único profesional deba asumir en simultáneo la atención de guardia externa y de pacientes internados. Sin respuestas a ello, hace apenas unos días la misma entidad reiteró la gravedad del cuadro y la propia Asociación Médica de Pergamino se sumó públicamente al reclamo”.

“Lo que han planteado los propios profesionales de la salud y lo que viven exhibe en forma palmaria el riesgo extremo que afrontan pacientes pediátricos que requieren atención crítica, pues la ausencia de un recurso asistencial esencial y de personal capacitado puede derivar en daños evitables e incluso en la pérdida de vidas cuando no existe capacidad de internación intensiva pediátrica disponible en el lugar, ni una red de derivación inmediata y efectiva”, remarcó.

En este punto, Rico Zini consideró que “los testimonios vertidos por los profesionales describen una realidad que excede circunstancias excepcionales y configuran indicios de un deterioro estructural, marcado por el déficit de personal especializado en pediatría, sobrecarga crónica de guardias, riesgo en la calidad y seguridad asistencial, y fallas en equipamiento crítico”.

El legislador recordó que el Hospital San José es el principal centro de referencia pediátrica de Pergamino y la región y, por tanto, su correcto funcionamiento resulta esencial para la atención de urgencias, internación y cuidados intensivos pediátricos y neonatales.

“La evidencia pública disponible exige que el Ministerio de Salud informe con celeridad y transparencia sobre las causas concretas que generan la situación denunciada, las medidas adoptadas y las acciones previstas para garantizar la cobertura de guardias y asegurar las condiciones necesarias para una atención pediátrica segura”, planteó.

Una consecuencia esperada

En el terreno de lo político, el legislador denunció que “lo que está pasando en el Hospital de Pergamino es la consecuencia final de un proceso que se viene dando hace bastante tiempo. Lamentablemente ha habido cierta persecución ideológica de muchos profesionales. El Hospital se ha convertido en una masa trabajadora, en algunos casos, partidaria, y con el paso del tiempo, el agrandamiento de la planta de personal para pagar favores políticos y no para atender cuestiones sanitarias, iba a desembocar en los problemas que hoy estamos teniendo”.

“Hay que entender que los médicos que deciden ejercer en el Hospital público, y estar en una guardia pediátrica los fines de semana, ya están resignando económicamente algo en pos de un servicio general. Si esa situación de trabajar en malas condiciones, se le agrega que los persiguen, se les paga mal y no se los respeta, la situación se torna insostenible y con el paso del tiempo aparecen los problemas que experimentamos”, sostuvo el legislador pergaminense.

Sin desconocer una situación económica que ha hecho que muchas familias se hayan tenido que volcar al sistema público de salud, y atendiendo a que existen pocos pediatras para cubrir vacantes, el senador del PRO consideró que “las excusas que se esgrimen desde la gestión sanitaria son inadmisibles, porque ninguna realidad deslinda al Estado de su responsabilidad que es garantizar atención sanitaria de calidad”.

“Pareciera que para algunas cosas hay recursos y para otras no. La Provincia es la que tiene el discurso del Estado presente y cuando uno mira lo que pasa, confirma que hay una inconsistencia entre el discurso y lo que sucede en los hospitales”.

“Lamentablemente esto no solo pasa en Pergamino. Es una problemática general”, resaltó, acompañando el reclamo de las entidades que representan a profesionales. “Lo que ellos señalan debe marcar un punto de inflexión”.

“Hay que entender que si los profesionales a través de la Sociedad Argentina de Pediatría o desde la Asociación Médica de Pergamino, están formulando un reclamo tan potente, es porque lo que viven ha llegado a un límite. No hay que olvidar que además hay una responsabilidad individual en el trabajo médico y que, ante una complicación por falta de recursos imprescindibles, el profesional debe responder por ello”.

Una respuesta institucional

El senador del PRO consideró imperioso “hallar respuestas institucionales” frente a este cuadro de situación planteado por los pediatras. “En algún momento va a pasar algo. Esto hay que advertirlo. El sistema político no puede actuar como si no estuviera ocurriendo nada en nuestro Hospital”, remarco.

“Desde la política y desde los cargos que tenemos con responsabilidad, poner el tema en agenda para que nos escuchen”, sentenció.

Con respecto al curso del pedido de informes presentado, Rico Zini refirió que deberá pasar por la aprobación del Senado. “Sabemos que el oficialismo tiene mayoría y que es difícil que se respondan los pedidos de informes; pero nuestra responsabilidad es formularlos e instalar en la agenda pública este tema como una prioridad”.

Un pedido de audiencia

Atendiendo a que este pedido de informes va en línea con otra iniciativa presentada por el presidente del bloque de Senadores del PRO, Pablo Petrecca, para conocer el estado de la red provincial de Hospitales, la intención de los legisladores es poder mantener una reunión con autoridades del Ministerio de Salud.

“El presidente del bloque ha solicitado una audiencia, esperamos que sea concedida para que nos planteen posibles soluciones o que ayuda necesitan”, señaló Rico Zini recordando: “Hay muchas herramientas estatales para resolver problemas sanitarios, el tema es si se usan adecuadamente o con fines ideológicos”.

El pedido de informes

El proyecto de comunicación presentado por Juan Manuel Rico Zini requiere datos desagregados sobre dotación de personal, equipamiento, estadística de actividad y circunstancias que motivaron cierres temporales de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, información sobre vacantes, modalidades de cobertura de guardias, licencias y programas de apoyo psicosocial al personal, protocolos y los recursos presupuestarios asignados al HIGA “San José”, así como las medidas concretas adoptadas para garantizar la continuidad y la seguridad de la atención pediátrica en la Región Sanitaria IV.

Este proyecto se suma a la iniciativa presentada por el presidente del bloque de Senadores del PRO, Pablo Petrecca, en la cual exige al Gobierno de Axel Kicillof detalles del estado de la red hospitalaria provincial, tras graves episodios ocurridos en hospitales de Junín y 9 de Julio.