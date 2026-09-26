Riesgo país, en alza: pasó la barrera de los 600 puntos

El riesgo país operó nuevamente en alza y superó los 600 puntos, un nivel que no registraba desde hacía seis meses. A la vez, el dólar oficial alcanzó un nuevo récord este viernes y se vendió a $1545 en el Banco Nación.

El índice que elabora JP Morgan, y que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, se ubicó en los 609 puntos básicos. Así sumó 31 unidades (5,4%), luego cerrar en 578 en la jornada previa. Antes del mediodía de ayer el indicador había llegado a tocar los 628 puntos.

Para encontrar una cifra similar hay que remontarse a principios de abril de 2026, en medio de la escalada de petróleo por la guerra entre EE.UU. e Irán.

“Las negativas lecturas que dejaron los últimos indicadores de actividad económica y de pobreza acentúan la prudencia de los operadores, toda vez que vuelven a reflejar las dificultades que enfrenta la ‘micro’. Además, esta debilidad podría resultar particularmente inoportuna por sus efectos sobre el estado de ánimo social, precisamente cuando comienzan a delinearse las estrategias electorales”, indicó el operado bursátil Gustavo Ber.

En lo que va de septiembre, el riesgo país acumula una suba de 97 puntos o 18,9% con respecto al último día de agosto y de 38 unidades desde finales de 2025.

La Argentina le pagó ayer un vencimiento de U$S793 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de la primera cancelación de capital desde 2023 y coincide con la visita de una misión del organismo para realizar la tercera revisión sobre el programa cerrado en abril del año pasado.

Hay otros dos compromisos previstos para este año. En noviembre, el país debe pagarle al FMI unos U$S865 millones; en diciembre, tendrá que abonar otros U$S340 millones.

Acciones, dólar y bonos

En el mercado bursátil se multiplicaron los números rojos. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaron pérdidas de hasta el -3,4%.

Las mayores caídas era para los papeles de Banco Macro (-3,4%), Edenor (-2,8%), YPF (-2,6%) y Telecom (-2,6%). A nivel nacional, el índice S&P Merval retrocedió un 1,6% en pesos y 0,6% en dólares.

En paralelo, los bonos en dólares que operan en el exterior recortaron hasta un 1,1%, lo que explicó buena parte de la suba del riesgo país.

En el mercado cambiario, el dólar oficial subió cinco pesos y cerró a $1.545 para la venta en las pantallas del Banco Nación, un nuevo máximo histórico.

“La atención se concentra en el ritmo de compras del BCRA, que se ha estabilizado en torno a los U$S10 millones diarios. El debate se focaliza en si debería acelerarlas para maximizar las reservas y fortalecer su posición con vistas a 2027, cuando podría intensificarse la demanda de cobertura”, apuntó Ber.

Los dólares financieros aumentaron 0,5%. Así, el dólar MEP se negoció a $1.551,93 y el contado con liquidación avanzó hasta $1.621,90.

En tanto, el dólar blue se mantuvo a $1.560 y a diez pesos de distancia de su récord del 28 de julio.

En el mercado de dólar futuro la divisa operó con alza en un rango de 0,2% a 0,4% y un volumen elevado que resaltó, por el equivalente a U$S2.000,2 millones.

La posición más negociada, para fin de mes, subió 6,50 pesos (+0,4%), a 1.531 pesos.

El Ministerio de Economía oficializó la licitación de un abanico de títulos financieros para afrontar vencimientos por $8,6 billones el próximo lunes 28 con títulos a corto y mediano plazo.