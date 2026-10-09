Riesgo país en baja con el dólar casi planchado

Los bonos soberanos en dólares rebotaron y retomaron la senda alcista luego de que el impulso generado por el resultado electoral en Brasil comenzara a perder fuerza. En este contexto, el riesgo país se mantuvo cerca de los 590 puntos básicos, según el indicador elaborado por J.P. Morgan.

En ese contexto, los títulos soberanos regresaron a terreno positivo. En Wall Street, el Bonar 2038 lideró las subas con un avance del 0,41%, escoltado por el Global 2030 (+0,36%). En contraste, el Bonar 2029 (AO29) perdió, en solitario, un 0,06%. En ese sentido, el riesgo país bajó un poco, a los 588 puntos básicos.

En tanto, los ADRs cerraron mixtos en Nueva York. Por un lado, treparon hasta 4,8% de la mano de Loma Negra, seguido por Telecom con un 1,4% y Central Puerto, con un 1%. En el otro extremo, Banco BBVA cayó 2,2% e IRSA lo hizo un 1%.

A su vez, en la plaza local, el S&P Merval ganó 0,3% hasta los 2.832.472,0600 puntos en pesos, pero su contraparte en dólares completó un rebote del 1,2%, en torno a los 1.763,73 puntos. Los papeles domésticos operaron con disparidad, pero Loma Negra despuntó con una suba del 4,6%.

En el mercado cambiario, el mayorista negoció U$S501,6 millones en el segmento de contado, oferta suficiente para presionar a una baja marginal de 1,50 peso o 0,1% en el tipo de cambio, a 1.515,50 pesos.

El dólar mayorista regresó así a un mínimo desde el 22 de septiembre. En lo que va de 2026 la divisa comercial sube 60,50 pesos o 4,2%, muy lejos de la inflación del período, cercana al 24 por ciento.

BANDAS

El BCRA fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en los 1.927,77 pesos. El dólar mayorista quedó a 412,27 pesos o 27,2% de ese límite para la flotación administrada.

El dólar al público permaneció invariable a $1.540 para la venta por quinto día seguido, según la referencia del Banco Nación. La cotización blue del dólar descontó 15 pesos o 1%, a $1.540 para la venta, ahora a la par del precio minorista en bancos y en su nivel más bajo desde el 9 de septiembre.

Pese a una inflación que no cesa -la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en septiembre y acumuló un 32,9% en los últimos doce meses- el tipo de cambio continúa estabilizado y ejerce una función de “ancla” para muchos precios de la economía, gracias a una plaza “seca” de pesos por la absorción regular a través de las licitaciones de bonos del Tesoro.

Las principales consultoras y entidades financieras que participan del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del Banco Central proyectan que el dólar oficial mantenga un ritmo de depreciación gradual durante los próximos meses.