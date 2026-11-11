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Con eje en hidrocarburos y energía

RIGI: abrió la inscripción para la segunda Ronda de Negocios

Las firmas interesadas tienen tiempo de anotarse hasta el 16 de noviembre. El encuentro será el 2 de diciembre y reunirá a 60 empresas compradoras con más de 2.000 proveedoras nacionales de bienes, servicios y tecnología

Por Redacción

El Gobierno nacional anunció la apertura de la inscripción para la segunda Ronda de Negocios RIGI, enfocada en hidrocarburos y energía, encuentro que se realizará el 2 de diciembre.

Las inscripciones para las empresas estarán abiertas hasta el 16 de noviembre, mientras que asistentes generales podrán anotarse hasta el lunes 30 de noviembre, inclusive.

La jornada reunirá a 60 empresas compradoras con proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología de todo el país. Las compradoras presentarán sus requerimientos de contratación ante proveedores nacionales.

Este esquema vincula a las operadoras con una red, abarcando desde arena, áridos, cemento y acero hasta metalmecánica, bombas, motores, transporte, logística y servicios de perforación y fractura, según señaló este miércoles el Ministerio de Economía.

El parte detalló que sector cuenta con 14 proyectos RIGI aprobados de los cuales 11 son de Oil & Gas por US$49.000 millones y tres de energía por US$706 millones.

La cartera económica añadió que existen otros 13 proyectos en evaluación, 11 de Oil & Gas por US$ 117.436 millones y dos de energía por US$458 millones.

El evento ocurre mientras la producción petrolera alcanzó en septiembre de 2026 "un récord de 973.700 barriles diarios, un 15% más que un año atrás", con Vaca Muerta aportando "cerca del 70% del total".

En materia comercial, "la balanza comercial energética cerrará 2026 con un superávit en torno a los USD 12.000 millones", y estimaciones privadas prevén un superávit de "USD 28.000 millones en 2030, con exportaciones por USD 30.000 millones".

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