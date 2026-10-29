Robos y piedrazos: proponen reforzar la seguridad en autopistas y rutas bonaerenses

Ante los hechos de robos y ataques con piedras contra vehículos en rutas y autopistas bonaerenses, diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un proyecto para reforzar las medidas de seguridad y prevención en esos corredores viales.

La iniciativa, impulsada por Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lorden, propone modificar la Ley Orgánica de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires e incorporar nuevas obligaciones para la protección de conductores y pasajeros.

Uno de los puntos centrales es la creación de un “Mapa de Tramos Críticos”, que deberá elaborar la Dirección de Vialidad en coordinación con el Ministerio de Seguridad y las empresas concesionarias. El relevamiento permitirá identificar sectores con antecedentes de robos, agresiones o accesos irregulares. Además, deberá actualizarse periódicamente y sus datos serán de acceso público.

Qué medidas de seguridad propone el proyecto

Para los sectores identificados como críticos, el texto plantea la instalación obligatoria de infraestructura de protección. Entre las medidas previstas figuran mallas antiarrojo en puentes y pasarelas, cercos perimetrales, iluminación y cámaras de monitoreo conectadas con los centros de control y las fuerzas de seguridad.

También establece que durante la ejecución de obras no podrán quedar sectores sin protección. En caso de incumplimiento, contempla la aplicación de multas a las empresas o responsables de los trabajos.

En cuanto al financiamiento, el proyecto propone que los nuevos elementos de seguridad sean costeados por el Estado provincial, a través de Rentas Generales. Según el texto, esos gastos no podrán trasladarse a las tarifas de peaje ni generar costos adicionales para los usuarios.

La actualización de las multas

Otro de los puntos incluidos es la modificación del monto previsto en el artículo 29 de la ley vigente. Según los fundamentos de la iniciativa, la sanción fue establecida en 1977 en 500.000 pesos y, luego de los sucesivos cambios de moneda, actualmente representa menos de un centavo.

Para evitar que vuelva a perder valor, los legisladores proponen expresar la multa en unidades fijas, con el mismo parámetro utilizado por la Provincia para las infracciones de tránsito.

Los antecedentes en la Autopista La Plata-Buenos Aires

Entre los fundamentos del proyecto se mencionan episodios registrados en la Autopista Buenos Aires-La Plata y otras rutas provinciales. Los autores hacen referencia a situaciones en las que la remoción de vallas perimetrales durante obras, como las realizadas para la construcción del cuarto carril a la altura del barrio El Monte, en Quilmes, dejó sectores expuestos. También señalaron ataques con proyectiles desde puentes.

“Buscamos que una mejora necesaria en la infraestructura vial no se convierta en una oportunidad para el delito. Es indispensable que el Estado prevenga estos riesgos en lugar de actuar cuando las consecuencias ya son irreparables”, señalaron los impulsores de la propuesta.