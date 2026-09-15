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Política y Economía

Ruta 188: una concesión privada tomará el control por 20 años

La firma Caminos del Plata comenzó a encargarse del mantenimiento de un corredor clave para la producción bonaerense y pampeana. Habrá cinco estaciones de peaje en el recorrido.

Por Redacción

En la ruta nacional 188 comenzó a funcionar el nuevo esquema de mantenimiento y control vial a cargo de la empresa privada Caminos del Plata, que tendrá la concesión durante las próximas dos décadas. El corredor conecta distintos puntos productivos del interior bonaerense y pampeano con el complejo portuario del Gran Rosario.

El denominado Tramo Portuario Sur incluye 164 kilómetros entre la ruta nacional 9, a la altura de Campana y San Nicolás, y continúa por la 188 hasta Realicó, en La Pampa. En total, este trazado alcanza los 636,8 kilómetros y constituye una vía estratégica para el traslado de la producción agroindustrial.

La concesión también comprende otro corredor, por lo que el mapa vial que quedó bajo responsabilidad de Caminos del Plata alcanza aproximadamente 1.309 kilómetros. Se trata de una parte de los más de 2.500 kilómetros incluidos en la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, distribuida entre cuatro consorcios.

La adjudicación se formalizó el 31 de julio mediante la resolución 1186 del Ministerio de Economía. El consorcio ganador está integrado por Creditech, brazo financiero del Grupo Corven, y la constructora marplatense Plantel.

Uno de los principales cambios estará en el sistema de peajes. Las dos estaciones que actualmente funcionan en Zárate y Junín serán acompañadas por otras tres, que estarán ubicadas en De la Peña, Ameghino y Benito Larroudé.

De esta manera, el esquema de cobro se ampliará junto con la nueva etapa de concesión, mientras la empresa tendrá a su cargo las tareas vinculadas al mantenimiento y control de una ruta considerada fundamental para la circulación de mercaderías y la conexión entre las zonas productivas y los puertos.

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