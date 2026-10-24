Saavedra: los concejales quedaron a un paso de destituir al Intendente

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, quedó más cerca de recibir una sanción por parte del Concejo Deliberante que podría llegar hasta su destitución.

Los concejales se reunieron ayer y calificaron como graves los hechos analizados por una comisión investigadora que habían formado hace algunas semanas luego de que el jefe comunal vecinalista reconociera públicamente que atravesaba un proceso de recuperación por una adicción.

La votación terminó 11 a 2 a favor de la calificación de gravedad, con el oficialismo en minoría.

De esta manera, quedó allanado el camino para que en una nueva sesión especial convocada para los primeros días de noviembre los concejales resuelvan si corresponde aplicar una sanción que podría llegar a la destitución.

Nebot reconoció en julio último, durante una charla sobre prevención de adicciones, que hacía más de 300 días que no consumía cocaína. La oposición comenzó a cuestionarlo ya que, debido a los tiempos mencionados, usó drogas ilegales mientras se desempeñaba como jefe comunal, puesto que asumió en diciembre de 2023.

En ese contexto, el Concejo formó una comisión investigadora y ayer se votó el respaldo a la “gravedad de los hechos”, lo cual podría derivar en la destitución.

En la sesión donde se expuso el trabajo de la comisión investigadora, la edil justicialista Andrea Guardese enfatizó: “La pregunta que todos nos hacemos es, cuando Nebot ya era funcionario público y consumía, ¿de dónde sacaba la droga?”.

En la antesala del encuentro, aparecieron carteles y folletos en las rejas de ingreso al edificio. En algunos se leía la frase “Mati, ¿quién vende?”, dirigida al jefe comunal.