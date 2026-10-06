Saldrá el diario inédito de Francisco con la firma de exarzobispo platense

Un libro que incluye notas personales del papa Francisco que se extienden por más de 30 años, será publicado el 24 de noviembre y estará disponible en 94 países, anunciaron sus editores.

Presentado por el cardenal argentino y exarzobispo de La Plata Víctor Manuel “Tucho” Fernández, un colaborador cercano, “El diario espiritual del papa Francisco“ reúne y comenta los escritos de Jorge Mario Bergoglio, desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024.

Según el Vaticano, el libro es “de un valor y una importancia excepcional” para comprender la personalidad del papa argentino, el primero de origen latinoamericano, que dirigió la Iglesia católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte el 21 de abril de 2025.

La obra será difundida en cinco idiomas y en 94 países desde el 24 de noviembre.

Será publicada en italiano por la Libreria Editrice Vaticana, en español, inglés y portugués por Penguin Random House, y en francés por Albin Michel.

El Vaticano destacó que se trata de “un texto de excepcional valor e importancia para conocer aún más la persona del pontífice jesuita”.

TUCHO Y UN LIBRO POLÉMICO

En febrero de 2023 Fernández fue nombrado por el papa Francisco como el nuevo prefecto de la Doctrina de la Fe, uno de los puestos más delicados en la Iglesia católica. Por sus posiciones progresistas recibió los ataques feroces del área más conservadora.

Exrector de la Universidad Católica Argentina, fue considerado el teólogo de cabecera de Francisco y una persona muy cercana al pontífice.

En algunas de las críticas que han surgido se cita el libro “Sáname con tu boca. El arte de besar” escrito hace casi 30 años y que quería ser una “catequesis sobre el arte de amar para los jóvenes”.

“Aunque creo que el libro fue útil y a muchas personas les hizo bien, a mí hoy me da cierto pudor leerlo. Ya dije que hoy no lo escribiría. Pero tampoco es un pecado ni una herejía y es parte de mi historia. Cada uno lleva sus propias cargas en la espalda”, comenta.

CONOCER LA INTERIORIDAD DEL PONTÍFICE ARGENTINO

“Estamos muy honrados de publicar este texto del cardenal Víctor Manuel Fernández que presenta al público el Diario del Papa Francisco”, afirmó Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación. “Con este libro, que creemos podrá ser apreciado por los lectores de todo el mundo, podremos conocer aún más la interioridad del Pontífice argentino”, destacó.

El Diario personal del pontífice argentino presenta y comenta apuntes que Bergoglio llevó desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024.

AL SERVICIO DE LA DIFUSIÓN DE LA PALABRA DE LOS PAPAS

“La Libreria Editrice Vaticana está al servicio de la difusión de las palabras de los papas a nivel internacional”, señaló destaca Lorenzo Fazzini, responsable editorial de esa editorial.

“Este año hemos estado a cargo de la publicación y difusión de los escritos de Robert F. Prevost, hoy papa León XIV, de cuando era prior general de los agustinos con el libro ‘Libres bajo la gracia’, ya publicado en varios idiomas”, dijo.

“Estamos verdaderamente complacidos de poder poner muy pronto a disposición de los lectores en Italia y, a través de diversos editores, en todo el mundo, estas páginas personales del papa Francisco presentadas en un libro redactado por uno de sus más cercanos colaboradores, el cardenal Víctor Manuel Fernández”, manifestó.

La Librería Editorial Vaticana presentará el libro en la Feria del Libro de Fráncfort, que tendrá lugar del 7 al 11 de octubre de 2026.