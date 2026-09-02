San Martín: la Provincia terminó el saneamiento del Canal José León Suárez

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires finalizó en San Martín los trabajos de saneamiento del Canal José León Suárez, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. La intervención se enmarcó en el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, que contempla distintas acciones en el territorio bonaerense.

El plan constituye una estrategia orientada a fortalecer la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos que afectan con mayor frecuencia a la provincia. En particular, las tareas se plantearon también como una medida anticipatoria frente al fenómeno de El Niño, que puede generar efectos de gran magnitud en la región.

Los trabajos se realizaron bajo el esquema de horas máquina e incluyeron la limpieza del espejo de agua, la extracción de sedimentos, plantas acuáticas y embancamientos, y el retiro de residuos contundentes. También se llevaron adelante tareas de deforestación, apertura de caminos de servicio para facilitar el desplazamiento de los equipos y mejoras sobre los márgenes del canal.

Para ejecutar las tareas se utilizaron una pala cargadora frontal, retropala, excavadoras tipo araña extensible y camiones tatú. Las actividades vinculadas con el acopio y el traslado de los residuos fueron coordinadas junto con el municipio de San Martín.

El sistema de horas máquina constituye una herramienta utilizada para realizar tareas de mantenimiento y adecuación de la infraestructura hidráulica en distintos puntos de la provincia. Mediante este mecanismo se contrata maquinaria especializada para intervenir en la limpieza y el saneamiento de cursos de agua, retirar sedimentos y embancamientos, perfilar taludes, recomponer terraplenes y desobstruir alcantarillas, entre otras acciones destinadas a favorecer el escurrimiento y prevenir anegamientos.

El esquema se implementa mediante licitaciones que determinan una cantidad de horas de trabajo para diferentes tipos de maquinaria en cada una de las zonas hidráulicas bonaerenses. De esta manera, la Subsecretaría de Recursos Hídricos dispone de excavadoras de brazo corto y largo, retroexcavadoras, palas cargadoras, camiones y otros equipos para atender las necesidades de cada región.

Las intervenciones se ponen en marcha a partir de pedidos realizados por los municipios. Esas solicitudes son analizadas por los equipos técnicos de las Direcciones de Hidráulica, que determinan la pertinencia de cada trabajo, su alcance y los equipos necesarios de acuerdo con las características del curso de agua que será intervenido.