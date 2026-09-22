San Nicolás alerta por la caída de la industria metalúrgica y el bajo uso de plantas

La industria metalúrgica nacional profundizó su caída durante agosto, con un impacto particular para San Nicolás debido al peso que tiene esta actividad en la economía local y su vínculo con otras ramas productivas. Según el último Informe Mensual de Actividad de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el sector registró una baja interanual del 6,1% y una contracción del 3,9% respecto de julio.

Uno de los principales indicadores del deterioro fue el nivel de utilización de las plantas, que se ubicó en el 39,6%, es decir, 5,2 puntos porcentuales por debajo del mismo período de 2025. De esta manera, en promedio, seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar durante agosto.

ADIMRA señaló que el registro se encuentra entre los más bajos de la serie histórica y que resulta comparable con los niveles registrados durante la salida de la pandemia en 2020.

El escenario nacional también tiene relevancia para San Nicolás por la importancia de la actividad metalúrgica en el distrito. En la provincia de Buenos Aires, la caída fue todavía mayor: durante agosto, la producción del sector retrocedió un 7,3% interanual, por encima del promedio nacional.

De acuerdo con ADIMRA, las empresas bonaerenses afrontaron una reducción de los pedidos y una mayor competencia de productos importados. Las principales bajas se registraron en bienes de capital, equipos eléctricos y otros productos de metal.

En los primeros ocho meses de 2026, la producción metalúrgica nacional acumuló una contracción del 5,6%. Así, el resultado de agosto se suma a una tendencia negativa que se mantiene a lo largo del año.

La caída alcanzó a prácticamente todos los segmentos relevados. Bienes de capital presentó el mayor retroceso, con una disminución interanual del 11,1%, mientras que Fundición registró una baja del 7,9%. En ambos sectores, las empresas señalaron la falta de pedidos y la debilidad de la demanda entre las principales dificultades.