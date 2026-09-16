San Nicolás: cuánto cuesta reforzar la seguridad de una vivienda

En San Nicolás, cada vez más familias incorporan herramientas de seguridad para prevenir robos o episodios de vandalismo en sus viviendas. Entre las alternativas más utilizadas aparecen las cámaras internas y externas, los sistemas de alarma y las puertas blindadas, aunque los costos varían de acuerdo con el equipamiento y el tipo de instalación elegido.

De acuerdo con empresas locales de seguridad electrónica, un kit de cuatro cámaras con sistema de grabación cuesta actualmente alrededor de $500.000, con materiales e instalación incluidos. El valor puede modificarse según las características del inmueble y el equipamiento necesario.

También existe la posibilidad de adquirir las cámaras de manera individual. En ventas online, los modelos básicos para interiores parten de los $32.999, mientras que los kits completos y los domos de doble lente para exteriores pueden superar los $180.000.

Otra de las alternativas para reforzar la seguridad son las puertas blindadas o de seguridad. En este caso, los valores del mercado van desde aproximadamente $570.000 hasta más de $1.900.000, dependiendo del nivel de refuerzo, los materiales utilizados y si el precio incluye herrajes o colocación.

Dentro de las opciones disponibles para los sistemas de alarma, el automonitoreo comenzó a ganar espacio como una forma de reducir los costos mensuales. En este esquema, las alertas se envían directamente al teléfono del propietario.

“En el caso de los sistemas de alarma, una alternativa es el automonitoreo, con alertas que llegan directamente al celular del propietario. Esta modalidad permite reducir el costo mensual, pero implica que toda la respuesta ante un evento depende de que la persona vea la notificación, pueda atenderla en ese momento y tenga posibilidad de actuar”, detallan.

El crecimiento de esta modalidad está vinculado tanto con la necesidad de reducir gastos fijos como con una mayor disponibilidad de tecnología, conectividad y conexiones estables.

Para quienes prefieren un sistema con intervención de terceros, el monitoreo asistido suma una central que recibe y gestiona las señales emitidas por la alarma. De esta manera, la respuesta no depende exclusivamente de que el propietario esté atento al teléfono, ya sea porque se encuentra trabajando, durmiendo, viajando o sin acceso al dispositivo.

Ante una activación, el procedimiento contempla comunicarse con los referentes establecidos previamente. Si la situación lo requiere o no se logra establecer contacto, se solicita asistencia policial de acuerdo con el protocolo correspondiente.

La diferencia entre ambas alternativas radica así no solo en la recepción de una alerta, sino también en la existencia de un sistema preparado para actuar frente a un posible evento. Mientras la alarma cumple una función preventiva y disuasoria, el monitoreo asistido incorpora una instancia de respuesta.

Actualmente, el abono mensual de un servicio de monitoreo asistido ronda los $48.000.