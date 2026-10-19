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Política y Economía

San Nicolás: la gastronomía ya concentra el 6,5% de los despidos registrados

El rubro acumula 68 desvinculaciones entre enero y septiembre, detrás de la metalurgia y el comercio.

Por Redacción

En San Nicolás y Ramallo, la gastronomía se convirtió en el tercer sector con más despidos durante los primeros nueve meses de 2026, en un contexto de retracción de la actividad económica. Según los registros de la delegación regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, entre enero y septiembre se contabilizaron 68 desvinculaciones de trabajadores del rubro.

Los casos corresponden principalmente a empleados de bares, restaurantes, servicios de comida a domicilio y salones de fiestas. En conjunto, representan el 6,5% de los 1.038 despidos registrados en ese período en ambas localidades.

La actividad metalúrgica encabeza la lista, con 403 despidos, equivalentes al 38,8% del total. En segundo lugar se ubica el comercio, con 164 casos, que representan el 15,8%. Detrás de la gastronomía aparecen el servicio doméstico, con 66 desvinculaciones (6,4%), y la construcción, con 34 (3,3%).

El tercer trimestre fue el período con más despidos en lo que va del año: entre julio y septiembre se registraron 29 casos en el sector gastronómico. En los tres meses anteriores habían sido 24, mientras que durante el primer trimestre se contabilizaron 15.

A la pérdida de puestos de trabajo se suma la informalidad laboral, que también afecta al rubro. De acuerdo con los datos consignados, cerca del 45% de los trabajadores de gastronomía y hotelería se desempeña en condiciones informales, una situación vinculada al empleo temporario y a las jornadas de fin de semana no declaradas.

El porcentaje se ubica por debajo del registrado en el servicio doméstico, donde la informalidad alcanza el 78%; la construcción, con el 62,2%; y el comercio, con el 49,7%.

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