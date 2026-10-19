San Nicolás: la UP3 mantiene una sobrepoblación del 163% pese a la baja de internos

En San Nicolás, la Unidad Penitenciaria N.º 3 registró una reducción de su población respecto de enero, pero continúa muy por encima de su capacidad. En septiembre de 2026 alojaba a 940 personas, frente a un cupo de 358, lo que representa una sobrepoblación del 163%, superior al promedio provincial.

Los datos surgen del último relevamiento de la Comisión por la Memoria, elaborado a partir de información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. El informe contabilizó 65.616 personas privadas de la libertad en los 74 establecimientos del Servicio Penitenciario provincial, con un nivel de sobrepoblación del 112%. Al incluir las alcaidías, el indicador asciende al 128,2%.

En comparación con el inicio del año, la población carcelaria bonaerense aumentó alrededor del 1%. La situación también se refleja en las comisarías: en septiembre había 1.733 personas detenidas, frente a un cupo informado de 1.262, lo que equivale a un exceso del 41%.

En cuanto a la composición de la población penitenciaria provincial, el relevamiento señala que el 94,5% son varones, el 4,3% mujeres y el 0,2% personas trans. En las cárceles bonaerenses había 56 mujeres embarazadas o que convivían con sus hijos e hijas: 20 cursaban un embarazo y 34 permanecían junto a sus niños, con un total de 34 menores alojados en unidades penitenciarias.

En la UP3, el 98% de las personas detenidas son hombres y el 2% mujeres. La unidad cuenta con un cupo femenino de 18 plazas, mientras que el informe registró 21 internas. Según los datos publicados, ninguna estaba embarazada ni convivía con hijos menores dentro del establecimiento.

Respecto de la situación procesal en toda la provincia, el 45,2% de las personas detenidas no tenía condena firme y se encontraba bajo prisión preventiva o en condición de procesada. El 52,6% tenía condena, mientras que el 2% restante figuraba sin prisión preventiva.

El informe también incluyó datos sobre las muertes en contexto de encierro. Durante 2025 se registraron 224 fallecimientos en cárceles bonaerenses: 203 estuvieron vinculados con problemas de salud, 13 fueron suicidios, cuatro homicidios y otros cuatro se debieron a accidentes.

En la penitenciaría de San Nicolás, en los últimos cinco años se contabilizaron 15 muertes. Durante el primer semestre de 2026 fallecieron dos personas privadas de la libertad: una por problemas de salud y otra, en abril, por una hemorragia interna que, según el informe, habría sido producto de una agresión de otros internos.