San Nicolás: los martilleros ven señales de recuperación inmobiliaria

En San Nicolás, los martilleros comenzaron a percibir una mayor actividad en el mercado de compraventa de propiedades, pese a que los últimos registros oficiales todavía muestran una baja interanual en las operaciones. El movimiento se habría intensificado durante septiembre y genera expectativas por el crecimiento de los créditos hipotecarios.

El presidente del Colegio de Martilleros local, José Cremona, señaló que observa “buen movimiento de ventas en toda nuestra región” y consideró que la reducción de los valores de los inmuebles contribuyó a dinamizar el sector. Sin embargo, aclaró que el escenario es diferente en el mercado de alquileres, tanto de viviendas como de locales comerciales.

En la misma línea, el martillero y corredor público Germán Crigna sostuvo que, aunque el mercado “no está en alza”, actualmente se encuentra estable y con operaciones selectivas. Según explicó, la posibilidad de concretar una venta depende en buena medida de que el precio solicitado sea considerado razonable por los compradores.

“El mayor movimiento se da en el segmento de valor en que la gente puede acceder al crédito, que ronda los 70.000 y 110.000 dólares”, detalló Crigna. En ese rango, explicó, quienes buscan una propiedad suelen recorrer distintas opciones, realizar ofertas y finalmente elegir aquellas que se aproximan a un valor que consideran justo.

El especialista también advirtió que existen propiedades sobrevaluadas que permanecen en el mercado durante largos períodos porque sus precios exceden las posibilidades de los compradores.

En cuanto al financiamiento, Crigna destacó que los créditos hipotecarios contribuyeron a generar operaciones y consideró que las condiciones actuales son convenientes. También señaló que la llegada de nuevas líneas de otras entidades bancarias podría favorecer todavía más la actividad.

“Es importante que el mercado inmobiliario se mueva porque tracciona la construcción, la demanda de mano de obra, proveedores, etc. Es una rueda virtuosa”, remarcó.

Los datos del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires muestran, sin embargo, que agosto todavía cerró con números negativos. En la ciudad se registraron 95 escrituras de compraventa, frente a las 100 del mismo mes de 2025, lo que representa una caída del 5%.

Las hipotecas también disminuyeron en la comparación interanual: fueron 16 en agosto contra 21 del mismo período del año pasado, un descenso del 24%. En cambio, frente a julio, las hipotecas aumentaron un 60%, al pasar de 10 a 16 operaciones.

En las compraventas, la comparación entre julio y agosto volvió a mostrar una baja del 5%, mientras que entre junio y julio ya se había registrado una reducción del 13%.

Los datos correspondientes a septiembre permitirán determinar si el mayor movimiento percibido por los profesionales se traduce finalmente en un incremento de las operaciones concretadas.