San Nicolás: quiénes podrán conservar el descuento de Zona Fría en el gas

Los hogares de San Nicolás deberán cumplir nuevas condiciones para acceder al descuento adicional de Zona Fría en las facturas de gas. Hasta ahora, el beneficio se otorgaba por vivir en uno de los municipios incorporados al régimen, pero una modificación legal estableció que la asistencia estará dirigida a familias que acrediten determinadas condiciones socioeconómicas.

La ciudad había sido incluida en la ampliación del esquema aprobada en 2021 mediante la Ley 27.637. Según datos del Ente Nacional Regulador del Gas correspondientes a marzo de 2022, en ese momento había 43.800 beneficiarios en el distrito.

Con la nueva normativa, la bonificación podrá alcanzar a usuarios residenciales que estén inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y cumplan alguno de los criterios previstos. El principal requisito está relacionado con los ingresos del grupo familiar, que no deberán superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2.

De acuerdo con el último valor disponible, correspondiente a septiembre, esa canasta fue calculada en $1.632.505 para una familia de cuatro integrantes. Por lo tanto, el límite general de ingresos se ubica en aproximadamente $4.897.515 mensuales por hogar.

También podrán acceder quienes tengan entre sus integrantes a una persona con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares, un titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o alguien con Certificado Único de Discapacidad. En este último caso, la Secretaría de Energía deberá evaluar si existe una necesidad de asistencia económica para afrontar los servicios energéticos.

La reforma deja sin efecto el criterio que garantizaba la bonificación adicional por el solo hecho de residir en San Nicolás. De esta manera, quienes superen el límite de ingresos y no estén incluidos en alguna de las situaciones especiales previstas podrían perder esa asistencia.

El impacto dependerá de cada factura, ya que también influyen el consumo, la categoría tarifaria y las demás bonificaciones que correspondan. El nuevo régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, mientras que la Región Patagónica, Malargüe y la Puna conservarán un tratamiento específico.

Los usuarios deberán verificar su incorporación al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados. La inscripción es gratuita y se realiza por internet a través del sistema oficial de subsidios energéticos del Gobierno nacional.

Para completar el trámite, se necesita el número de medidor o de identificación del suministro, que figura en la factura y puede aparecer como número de cliente, servicio, cuenta o contrato. También hay que contar con el DNI vigente del solicitante, el CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y una dirección de correo electrónico.

La revisión será especialmente importante para quienes recibían el descuento de Zona Fría de manera automática, ya que la continuidad del beneficio dependerá ahora de la inscripción y del cumplimiento de las condiciones establecidas por la nueva ley.