San Nicolás y Villa Constitución registraron 8,4% de desocupación

En el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución, la desocupación alcanzó el 8,4% durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el informe sobre Mercado de Trabajo publicado por el Indec.

El dato representa una disminución de dos puntos porcentuales respecto del primer trimestre, cuando había sido del 10,4%, y una baja de 0,9 puntos en comparación con el mismo período de 2025, que había registrado un 9,3%.

El relevamiento estimó una población total de unas 201.000 personas, de las cuales alrededor de 90.000 forman parte de la población económicamente activa. En términos nominales, unas 8.000 personas se encontraban desocupadas.

La subocupación, en cambio, alcanzó al 11,9%, equivalente a unas 11.000 personas. El indicador aumentó 1,6 puntos respecto del trimestre anterior y 3,5 puntos frente al segundo trimestre de 2025.

Además, unas 10.000 personas ocupadas manifestaron estar buscando otro trabajo al momento de la encuesta.

La tasa de actividad fue del 44,9%, con una mejora de 1,2 puntos frente al trimestre anterior y de 2,6 puntos interanuales. En tanto, la tasa de empleo llegó al 41,1%, 1,9 puntos por encima del primer trimestre y 2,8 puntos más que un año atrás.

A nivel nacional, la desocupación se ubicó en 7,9%. Dentro de los 31 aglomerados relevados por el Indec, San Nicolás-Villa Constitución quedó en el undécimo lugar entre los registros más elevados.