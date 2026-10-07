Santa Fe también desdoblará las elecciones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció que su provincia desdoblará las elecciones y el cronograma establecerá el cierre de listas para el 12 de febrero, las elecciones primarias para el 18 de abril y los comicios generales, el 13 de junio. En consecuencia, las elecciones provinciales se realizarán separadas de las nacionales, establecidas para el domingo 24 de octubre.

“El decreto todavía no está (firmado), pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca”, manifestó el mandatario provincial en declaraciones radiales.

Los santafesinos elegirán: gobernador y vicegobernador; senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales.

En el caso de Rosario, también se votarán a los estatuyentes que redactarán la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.

La decisión de Pullaro generó rechazo por parte de ciertos sectores políticos. Diego Giuliano del Frente Renovador afirmó que las fechas anunciadas forman parte de “un calendario hecho en una oficina sin consultar a nadie”.