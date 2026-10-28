Santiago Caputo monitoreó el operativo que le permitió a Bolsonaro viajar desde Argentina

Santiago Caputo, el influyente asesor del presidente Javier Milei, fue quien monitoreó el operativo para que el ex candidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro partiera desde la Argentina hacia Estados Unidos en un vuelo junto a su familia.

Caputo estuvo anoche en Puerto Iguazú y siguió de cerca los movimientos del senador, quien viajó en un vuelo privado rumbo a Ecuador, para luego continuar hacia Miami.

Según trascendió, Caputo estuvo desde el momento inicial en que empresas vinculadas a la Embajada de Estados Unidos contrataron a la empresa argentina Baires Fly para que realizara un vuelo en el avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW.

Esa aeronave arribó el lunes a la noche al aeropuerto de Puerto Iguazú y permaneció allí hasta anoche, cuando una vez que el ex candidato brasileño cruzara a la Argentina con su esposa y dos hijas, partió rumbo a Estados Unidos.

También se indicó que del operativo estuvieron informados, además de la administración de Milei, el gobierno de Estados Unidos e incluso autoridades brasileñas.