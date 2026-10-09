Santiago Caputo y las pensiones por invalidez: “El 60% son truchas”

Política 09/10/2026 17:48:24

Buenos Aires, 9 octubre (NA) — El asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó hoy las pensiones por invalidez y aseguró que “aproximadamente el 60% son truchas”.

“Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas. Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política”, afirmó en su cuenta de la red social X.

Y a continuación destacó: “Mientras el gobierno viene intentando dar de baja esas pensiones truchas, el Congreso insiste no solo en obstaculizar esto sino que pretenden DUPLICAR las pensiones existentes”.

Luego fue un paso más y aseveró: “Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra”.

“Lógicamente, como los recursos son escasos, producto de esta cantidad de pensiones truchas, las prestaciones para aquellos que efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre”, indicó

Y cerró: “El tema pensiones por invalidez debe ser una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años”.

Esta semana el gobierno remitió al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, el cual busca “establecer mecanismos normativos específicos orientados a prevenir, detectar y sancionar el fraude, una revisión profunda del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral”.

LA DENUNCIA CONTRA ROMINA UHRIG

Las declaraciones de Caputo ocurren luego de que se conociera la denuncia contra Romina Uhrig, exlegisladora y exparticipante de Gran Hermano.

Acorde con las últimas informaciones, la exdiputada tiene un certificado de discapacidad que fue emitido en 2018, cuando su entonces pareja, Walter Festa, era intendente de Moreno. El documento tendría vencimiento en 2028.