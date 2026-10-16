Santilli celebró el respaldo de los gobernadores al DNU 70: “No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”

El jefe de Gabinete destacó el resultado de la jornada en Diputados, donde la oposición no consiguió el quórum para debatir el decreto del Gobierno. También defendió los acuerdos con las provincias y se mostró optimista sobre la posibilidad de suspender las PASO de cara a las elecciones de 2027.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, celebró el respaldo político que el Gobierno nacional consiguió de distintos gobernadores para sostener el DNU 70/2023 y expresó su confianza en que el oficialismo también logrará avanzar con la reforma electoral en el Congreso.

Las declaraciones se produjeron un día después de que la oposición no alcanzara el quórum necesario para abrir una sesión en la Cámara de Diputados e intentar debatir el rechazo del decreto. Para Santilli, la falta de legisladores en el recinto representó una señal favorable para la administración de Javier Milei y puso de relieve el peso de las negociaciones con los mandatarios provinciales.

En una entrevista con Radio Mitre, el funcionario defendió el DNU como una de las herramientas centrales del programa económico del Gobierno, junto con la Ley Bases. Según su interpretación, la norma permitió modificar regulaciones que obstaculizaban la actividad económica y limitaban la llegada de inversiones.

“No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, sostuvo Santilli al referirse a la sesión que impulsaba la oposición. También cuestionó la posibilidad de revertir los cambios introducidos en el mercado de alquileres y mencionó el acceso a servicios de conectividad satelital como parte de las medidas que, según su evaluación, ampliaron las posibilidades de desarrollo en distintas regiones.

Los acuerdos con las provincias

Santilli vinculó el resultado parlamentario con la relación que el Ejecutivo viene construyendo con los gobernadores aliados y dialoguistas. En ese sentido, aseguró que la Nación acompaña proyectos productivos provinciales vinculados con la minería, la energía, los hidrocarburos, la industria petroquímica y la agroindustria.

“Estamos acompañando a un montón de gobernadores que creen que la Argentina del futuro es esta”, afirmó. El jefe de Gabinete planteó que esos acuerdos pueden contribuir a atraer capitales y generar empleo, y puso como ejemplo el desarrollo de proyectos mineros en el norte del país.

Entre los mandatarios cuyos legisladores no contribuyeron a reunir el quórum opositor estuvieron Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rolando Figueroa, de Neuquén; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan, e Ignacio Torres, de Chubut. También hubo ausencias de legisladores vinculados con otros espacios provinciales.

El resultado fue leído por sectores del oficialismo como una señal de diálogo con las provincias, aunque el respaldo parlamentario no garantiza por sí solo un acuerdo para todas las iniciativas que impulsa la Casa Rosada.

En ese marco, Santilli lanzó una advertencia política sobre un eventual regreso del kirchnerismo al Gobierno nacional. Sostuvo que los gobernadores deberían evaluar las consecuencias que, a su entender, podría tener un cambio de rumbo en materia de inversiones y regímenes de promoción económica. Para ilustrar su planteo, mencionó a provincias como Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Salta.

La reforma electoral y el futuro de las PASO

Otro de los ejes de la entrevista fue la reforma electoral que impulsa el oficialismo, con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como uno de sus principales objetivos de cara a 2027.

Santilli se mostró confiado en que el proyecto conseguirá avanzar en el Congreso y cuestionó el costo de organizar las elecciones primarias, además de considerar que los ciudadanos deben concurrir a votar en demasiadas oportunidades.

“Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral”, aseguró. El funcionario argumentó que las PASO se utilizan para resolver internas partidarias y sostuvo que su organización representa un gasto significativo para el Estado.

Sin embargo, el respaldo conseguido para sostener el DNU 70/2023 no implica necesariamente que el Gobierno cuente con los mismos apoyos para modificar el sistema electoral. La discusión continúa abierta y el oficialismo necesita construir acuerdos específicos para reunir los votos en ambas cámaras.

De acuerdo con las negociaciones políticas que rodean el proyecto, uno de los desafíos de la Casa Rosada será transformar el diálogo con los gobernadores en un respaldo legislativo concreto para la reforma.

Marcha universitaria

Durante la entrevista, Santilli también se refirió a los incidentes registrados durante la movilización universitaria frente al Congreso. El jefe de Gabinete repudió los hechos de violencia y diferenció a quienes protagonizaron los enfrentamientos de los manifestantes que participaron de la protesta.

Además, defendió la política presupuestaria del Gobierno para las universidades y aseguró que el Ejecutivo cumplió con las obligaciones establecidas por una medida judicial cautelar vinculada con el financiamiento universitario.

El funcionario también cuestionó a la oposición y vinculó los episodios de violencia con una estrategia de confrontación política contra la administración de Milei.