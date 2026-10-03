Santilli respaldó el plan de Milei y apuntó contra Kicillof ante empresarios

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el programa económico del Gobierno y cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante una intervención ante los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA. Desde París, donde participa de la Argentina Week junto con el presidente Javier Milei y otros integrantes del gabinete, combinó un balance de gestión con un mensaje electoral hacia 2027.

“¿Será que Kicillof es el mejor jefe de campaña de Milei?”, planteó Santilli en un video grabado en Francia. La ironía formó parte de una intervención en la que sostuvo que una eventual reversión de las políticas oficiales genera inquietud en los mercados.

Santilli cuestionó las críticas de Kicillof al programa de Milei. Según planteó, la posibilidad de regresar a las políticas anteriores despierta preocupación en los mercados por el recuerdo de un país que, en sus palabras, “incumplió” y “rompió todas las reglas”.

“¿A ese país es al que hay que volver?”, preguntó. A continuación, atribuyó al modelo anterior la destrucción de valor y producción, la brecha cambiaria, las restricciones económicas y las dificultades para generar divisas.

Con ese planteo, llevó su intervención al terreno de las elecciones de 2027. Presentó la próxima contienda como una disputa entre un modelo que vinculó con “la libertad, el progreso, la inversión, el desarrollo y las exportaciones” y otro asociado con una economía cerrada.

LOS CAMBIOS ECONÓMICOS

El funcionario presentó los cambios económicos y el alineamiento internacional de la Argentina como los principales resultados de la administración libertaria. “Déjenme decirles cuál es el gran milagro mileísta, si se quiere, para la República Argentina”, expresó al comenzar su exposición.

Santilli destacó el acercamiento con Estados Unidos, Israel y las democracias occidentales. En el plano económico, mencionó la reducción del déficit fiscal, la desaceleración de la inflación y la baja de los índices de pobreza e indigencia, aunque reconoció que “falta muchísimo también”.

Para defender el proceso de estabilización, recurrió a experiencias internacionales abordadas durante el Coloquio. Citó los casos de Israel, Uruguay, Brasil y Perú, así como los de España, Grecia, Italia y Portugal, y señaló que los primeros años de esos programas suelen presentar dificultades para recuperar el crecimiento.

Según su evaluación, la Argentina logró evitar parte de esos obstáculos. El jefe de Gabinete proyectó una nueva expansión de la economía para el año próximo y aseguró: “Durante cuatro años el país va a crecer”.

Atribuyó esas perspectivas a la decisión de avanzar con reformas. Entre ellas, destacó la modernización laboral, el régimen de grandes inversiones, el impulso a la minería y la apertura comercial. También mencionó los acuerdos alcanzados o en negociación con Estados Unidos, la Unión Europea y otros mercados.

El campo, la energía y la minería como motores

El funcionario utilizó la imagen de un avión para explicar su visión del desarrollo económico. “A mí me gusta decir que la Argentina era un avión que volaba con una sola turbina”, afirmó en referencia al campo y a su peso histórico en la generación de divisas.

Sostuvo que esa dependencia hacía que las dificultades del sector agropecuario se trasladaran al conjunto de la economía, con una caída de los ingresos externos y la reaparición de problemas para acceder a dólares.

Frente a ese escenario, aseguró que comenzaron a incorporarse nuevos motores. Identificó a Vaca Muerta como una segunda turbina ya operativa y a la minería como una tercera, para la que pronosticó un fuerte aumento de las exportaciones en los próximos años. Sumó, además, a la industria exportadora.

“Los motores están empujando a la Argentina de la estabilidad macro al crecimiento sostenido”, sostuvo. En ese marco, consideró que el principal desafío consiste en mantener las políticas actuales: “La clave hoy es sostener este rumbo, este camino”.