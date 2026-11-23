El jefe de Gabinete, Diego Santilli, irá el miércoles al Senado para brindar su primer informe de gestión, tal como lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional.

En una sesión que se anticipa extensa y marcada por los reclamos de la oposición sobre temas sensibles para la Casa Rosada, Santilli deberá responder 1287 preguntas, de un total de 1659 que originalmente enviaron los doce bloques parlamentarios a la jefatura de Gabinete.

En el recinto, el funcionario estará escoltado por los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt.

Este será el estreno en el Congreso de Santilli, desde que asumió el cargo el pasado 30 de junio, tras la abrupta renuncia de Manuel Adorni en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Desde el entorno del ministro coordinador adelantaron que su exposición inicial hará foco en el “orden” como eje rector y buscará defender los tres años de gestión de Javier Milei en contraste con “la herencia recibida”.

Cuestionario opositor

El grueso de los interrogantes que deberá evacuar Santilli se concentra en el área económica, que reúne el 46% del temario (392 preguntas) con pedidos de precisiones sobre el nivel de actividad, tarifas, endeudamiento, impuestos, privatizaciones, industria y el estado de la obra pública y las rutas nacionales.

En segundo lugar aparece el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, con el 18% de las consultas (234 preguntas) vinculadas a jubilaciones, salarios, programas de asistencia y políticas laborales. El podio lo completa el Ministerio de Salud con el 11,5% (148 preguntas), donde la oposición puso la lupa sobre la situación del PAMI, los hospitales públicos, el recorte en las prestaciones para personas con discapacidad en el Presupuesto 2027 y el funcionamiento de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Por su parte, la propia Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior concentran el 7,6% de los planteos, mientras que el resto se reparte entre Seguridad, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores y el Banco Central, incluyendo consultas específicas sobre el destino de las reservas de oro, los créditos del Banco Nación y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Más allá del repaso ministerial, los senadores incluyeron capítulos de fuerte voltaje político. Entre ellos destaca el pedido de explicaciones sobre los movimientos en el país del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro, con el objetivo de determinar cómo actuaron los controles migratorios y si existió asistencia oficial —con eventual intervención de Santiago Caputo o uso de recursos estatales— para facilitar su traslado. También figuran preguntas sobre las circunstancias que rodearon la salida de Adorni del Gabinete.