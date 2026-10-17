Santilli y Sturzzeneger van a la carga por la ley de cabotaje fluvial y marítimo

El Gobierno nacional decidió reflotar un viejo anhelo para modificar las reglas del cabotaje fluvial y marítimo. El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quienes expusieron de manera conjunta en el Consejo Federal de Inversiones sobre una iniciativa legislativa que buscará abrir el juego a la competencia y bajar los costos logísticos internos.

El proyecto, que ingresará de manera simultánea en el Senado y en la Cámara de Diputados, retoma el espíritu de las modificaciones impulsadas originalmente por la cartera de Desregulación, aunque incorpora correcciones acordadas con los gobernadores y algunos sectores gremiales tras los tironeos de los últimos meses. La normativa anterior había quedado en pausa luego de un fuerte conflicto sindical desatado a fines de julio por el Decreto 690/2026, que desregulaba el servicio de practicaje y pilotaje. Aquella medida generó una parálisis en los puertos que obligó al Ejecutivo a dar marcha atrás transitoriamente, negociar una baja tarifaria del 20% y suspender la norma para destrabar el comercio exterior.

Ahora, la propuesta apunta a flexibilizar las restricciones vigentes para el traslado de cargas y pasajeros entre puertos nacionales, un aspecto clave para las provincias del Norte grande, donde el peso del flete terrestre encarece la producción antes de llegar a los centros de exportación o consumo. El esquema oficial busca incentivar el uso de la Hidrovía frente al predominio actual del transporte en camión.

Durante la presentación, el jefe de Gabinete se refirió al entendimiento alcanzado con los mandatarios provinciales y los equipos técnicos para pulir el texto tras años de discusiones estancadas. "El proyecto de cabotaje que está ingresando en el Senado, pero también en diputados, parece... ¿Estuvo empantanado cuántos años? Muchos. Es un proyecto que trabajó el CFI con los equipos técnicos, que también tenía un proyecto Federico, y terminamos consensuando el del CFI muy bien", sostuvo el funcionario.

En esa misma línea, remarcó que la iniciativa no se limita a un cambio normativo aislado, sino que debe complementarse con obras de infraestructura en las economías regionales para garantizar la competitividad del transporte de cargas. "No es que nosotros somos obstinados en que es esto o nada. Vos mencionaste el Belgrano Cargas Yo digo, ¿cuál es el concepto del grano? Porque se habla mucho, pero se lee poco. Digo, vos tenés que traer la carga del norte hacia puerto, vamos a poner el de Rosario. Hay 4 obras medulares, que si no las hacés, ¿no llega la carga? Si vos no resolvés las 2 obras centrales que hay que hacer en Salta y el trabajo que hay que hacer en Santa Fe, no llega a Rosario., si vos no corregís eso, al norte quedas al lado", graficó.

El relanzamiento del proyecto ocurre luego de que los gobernadores plantearan la necesidad de rediscutir la apertura de las vías navegables durante la cumbre del Argentina Week realizada en París, lo que aceleró las conversaciones para consolidar un esquema con mayor consenso político y resguardos para el personal local frente a la eventual participación de embarcaciones extranjeras.