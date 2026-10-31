Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
En septiembre

Se acelera la demanda de dólares: compraron U$S3.410 millones

Los argentinos compran cada vez más dólares / Web

Por Redacción

A un año de las elecciones presidenciales, la demanda de dólares continúa acelerándose y en septiembre se compraron U$S3.410 millones en total.

De ese total se desprenden las compras netas de billetes y los egresos por servicios y otros gastos corrientes (U$S668 millones), sumados a los giros de divisas sin fines específicos (U$S426 millones).

En septiembre, la demanda por el billete volvió a acelerarse respecto de agosto (U$S2.463 millones) y se adquirieron U$S2.471 millones, U$S8 millones más que en el octavo mes.

Se trata de 1.600.000 personas que operaron comprando dentro del mercado (compras brutas por U$S2.896 millones), mientras que 758.000 vendieron (ventas brutas por U$S425 millones).

Los datos corresponden al Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que publicó esta tarde el Banco Central (BCRA).

“Cabe señalar que, de las compras netas de billetes y las transferencias netas de divisas al exterior sin fines específicos, se estima que unos U$S800 millones fueron utilizados para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas, mientras que otros U$S800 millones quedaron depositados en bancos locales y los restantes U$S800 millones incrementaron la posición de activos externos”, comentó el BCRA en su informe.

RESULTADO

Así, el resultado de compras brutas desde enero hasta septiembre quedó de la siguiente manera: enero U$S2.613 millones; febrero U$S2.368 millones; marzo: U$S2.363 millones; abril U$S2.727 millones; mayo U$S2.212 millones; junio U$S2.443 millones; julio U$S3.319 millones; agosto U$S2.853 millones y septiembre U$S2.896 millones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?