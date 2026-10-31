Se acelera la demanda de dólares: compraron U$S3.410 millones

A un año de las elecciones presidenciales, la demanda de dólares continúa acelerándose y en septiembre se compraron U$S3.410 millones en total.

De ese total se desprenden las compras netas de billetes y los egresos por servicios y otros gastos corrientes (U$S668 millones), sumados a los giros de divisas sin fines específicos (U$S426 millones).

En septiembre, la demanda por el billete volvió a acelerarse respecto de agosto (U$S2.463 millones) y se adquirieron U$S2.471 millones, U$S8 millones más que en el octavo mes.

Se trata de 1.600.000 personas que operaron comprando dentro del mercado (compras brutas por U$S2.896 millones), mientras que 758.000 vendieron (ventas brutas por U$S425 millones).

Los datos corresponden al Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que publicó esta tarde el Banco Central (BCRA).

“Cabe señalar que, de las compras netas de billetes y las transferencias netas de divisas al exterior sin fines específicos, se estima que unos U$S800 millones fueron utilizados para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas, mientras que otros U$S800 millones quedaron depositados en bancos locales y los restantes U$S800 millones incrementaron la posición de activos externos”, comentó el BCRA en su informe.

RESULTADO

Así, el resultado de compras brutas desde enero hasta septiembre quedó de la siguiente manera: enero U$S2.613 millones; febrero U$S2.368 millones; marzo: U$S2.363 millones; abril U$S2.727 millones; mayo U$S2.212 millones; junio U$S2.443 millones; julio U$S3.319 millones; agosto U$S2.853 millones y septiembre U$S2.896 millones.