Se aceleró la inflación mayorista al 2,1% en agosto y acumuló una suba de 29,8% en doce meses

La inflación mayorista de agosto se aceleró al 2,1% y arrojó una variación de 29,8% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Esto se dio como consecuencia de la suba de 2,1% en los “Productos nacionales” y de 2,9% en los “Productos importados”.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 0,71 puntos porcentuales (p.p.), “Productos agropecuarios” (0,25 p.p), “Alimentos y bebidas” (0,17 p.p), “Productos refinados del petróleo” (0,14 p.p) y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,10 p.p.).

De esta manera, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) volvió a registrar un alza en su indicador, marcando el nivel más alto desde mayo de este año (2,5%).

En el acumulado del año, desde enero hasta agosto, el IPIM registró un alza de 19,1% contra el mismo período de 2025.