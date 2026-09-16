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Política y Economía

Se aceleró la inflación mayorista al 2,1% en agosto y acumuló una suba de 29,8% en doce meses

La variación de los precios mayoristas subió 1,3 p.p. respecto de julio y quedó, a su vez, por encima del IPC

Por Redacción

 La inflación mayorista de agosto se aceleró al 2,1% y arrojó una variación de 29,8% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Esto se dio como consecuencia de la suba de 2,1% en los “Productos nacionales” y de 2,9% en los “Productos importados”.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 0,71 puntos porcentuales (p.p.), “Productos agropecuarios” (0,25 p.p), “Alimentos y bebidas” (0,17 p.p), “Productos refinados del petróleo” (0,14 p.p) y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,10 p.p.).

De esta manera, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) volvió a registrar un alza en su indicador, marcando el nivel más alto desde mayo de este año (2,5%).

En el acumulado del año, desde enero hasta agosto, el IPIM registró un alza de 19,1% contra el mismo período de 2025.

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