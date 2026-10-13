Se conoce la inflación y habría vuelto a subir

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer hoy el índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, que habría registrado una suba con respecto al 1,7% de agosto, el menor nivel en 14 meses. Entre otros factores, el incremento estaría impulsado por los aumentos registrados en alimentos.

A modo de anticipo, la inflación de la ciudad de Buenos Aires subió al 1,8% en septiembre, acelerándose levemente con respecto a agosto (1,7%), en línea con lo proyectado por las principales consultoras.

Por eso, el mercado está atento a saber si la inflación logra mantenerse por debajo del 2% (algo que este año solo ocurrió en junio y agosto) o si vuelve a superar ese umbral, en contra de las expectativas oficiales.

La inflación de septiembre tampoco empezará con 0, como había prometido Milei

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, estimó que la inflación de septiembre habría cerrado en 1,9%. Para algunas consultoras podría ubicarse arriba del 2%.

Para fin de año, el REM calcula que el IPC habrá acumulado un incremento de entre 30% y 30,3%. Es decir, apenas por debajo del 31,5% registrado durante 2025 y sin haber logrado perforar el 1% mensual en ningún mes de 2026, algo que el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticaron en varias oportunidades.

LA SUBA EN ALIMENTOS

A la espera del dato que se conocerá hoy, la consultora LCG señaló que los bienes básicos de alimentación subieron 1,7% en la última semana de septiembre, mientras que en las últimas cuatro semanas el aumento fue de 2,7%. La categoría de alimentos y bebidas suele tener un peso importante en el índice final.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso calculó la proyección de inflación de septiembre en el 2%, advirtiendo que el principal impulsor de la aceleración fue el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que trepó un 3,2% mensual.

Desde Equilibra calcularon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió al 2,1% en el noveno mes del año, lo que implica un avance de 0,4 puntos frente a agosto, pero proyectaron una leve baja de la inflación núcleo al 1,7% (-0,1 puntos).

Al explicar el repunte del mes, indicaron que en el marco del comienzo de la primavera y los cambios de hábitos de consumo, “los precios estacionales volvieron a liderar (arriba del 4%) impulsados por verduras y ropa” y agregaron que “los regulados subieron en torno al 2,7%”.

La consultora Eco Go proyectó un avance en los precios minoristas de 2%. Al explicar el dato, indicaron que “con un componente estacional liderando las subas, el índice general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos por encima de agosto”.

En sintonía con otros índices, la medición de C&T Asesores Económicos precisó que la inflación tuvo un alza del 1,9%, empujada por el precio de los alimentos y bebidas que marcaron el mayor ritmo desde mayo (2%). Este rubro estuvo impulsado por las verduras, que treparon un 11% y por la carne, que tuvo un mayor dinamismo al subir un 2,1%.

Por último, Analytica indicó que en la última semana de septiembre detectó una variación de 0,8% en alimentos y bebidas, con una oscilación en cuatro semanas de 2,8%. Con esta base, la consultora también indicó una proyección general de suba de 2%.

SIGUE LA ACELERACIÓN

La tendencia al alza continuaría durante este mes. Según relevamientos privados, la primera semana de octubre mostró una aceleración en el precio de los alimentos que amenaza con llevar a la inflación de octubre a la zona del 2%.

Para LCG, en los primeros días del mes en curso la suba de precios de los alimentos fue de 0,5%.

Esta variación mantuvo una dinámica alcista en el valor de los insumos básicos de alimentación y en las últimas cuatro semanas el salto promedio para esta consultora fue de 4,3%.

El alza seguiría en octubre, impulsada por alimentos y bebidas

Los principales aumentos se habrían registrado en bebidas (1,1%), panificados (0,7%), carnes (0,6%), azúcar (0,3%), huevos (0,3%), aceites (0,2%), frutas (0,2%) y verduras (0,2%).

En tanto, Analytica informó que, de acuerdo con la canasta de productos que evalúa, la suba del precio de los alimentos en el inicio de octubre fue de 0,8%. Según esta medición, en las últimas cuatro semanas el aumento de precios es de 2,8%.

Los aumentos más importantes se dieron en verduras (2,4%), panificados (0,8%), café (0,8%) y carnes (0,7%).

Analytica consideró que, con esta base, la proyección de inflación para octubre es de 1,9%.

A estos ajustes en los precios de los alimentos aún se les deben sumar las subas de los servicios públicos.

Los datos que trascienden no son favorables para el Gobierno. Pues se habría frenado el proceso de desinflación, que es considerado clave para la recuperación del poder adquisitivo.