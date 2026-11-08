Se constituyó en La Plata la primera Mesa Multisectorial de Inteligencia Artificial

Durante la última semana, se constituyó la primera Mesa Multisectorial de Inteligencia Artificial de La Plata, una iniciativa que busca convertir los desafíos tecnológicos en una agenda de trabajo compartida entre especialistas, instituciones y distintos sectores de la sociedad.

La creación de este espacio representa un paso importante para una ciudad que cuenta con universidades, centros de investigación, profesionales altamente capacitados, empresas e instituciones con capacidad para desempeñar un papel fundamental en el desarrollo tecnológico. Sin embargo, aprovechar ese potencial exige algo más que reconocer la importancia de la inteligencia artificial: requiere conectar conocimientos, necesidades y recursos para generar respuestas coordinadas.

Una mesa donde la inteligencia artificial se discute desde todas sus dimensiones

La Mesa quedó conformada por doce referentes con trayectorias vinculadas al derecho, la salud, la educación, la industria, la gestión pública, la ciberseguridad y la sociedad civil.

Entre sus integrantes se encuentran Joselina Pastorini, especialista en Derecho Penal e IA; Ricardo Corbetta, consultor en inteligencia artificial aplicada a la industria y la salud; el Dr. Juan Pablo Emmerich, presidente del Consejo Internacional de AO Spine; Jorge Prince, director del Instituto Joven de El Analista Internacional; Gustavo Nigohosian, fundador de Governance School; Rafael Velázquez, presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae; Walter Martello, director académico de la asociación civil Pensando Políticas Públicas; Mauro Leturia, especialista en propiedad intelectual; Alejandro Batista, especialista en derecho y tecnología; Elisandro Santos, especialista en inteligencia artificial; Jonatan Vallejos, presidente de la asociación civil El Analista Internacional y Nadia Genzeliz, especializada en planificación estratégica y profesora titular de Derecho Procesal.

Esta diversidad constituye uno de los principales valores del espacio. La inteligencia artificial atraviesa prácticamente todas las actividades humanas y sus consecuencias difícilmente puedan comprenderse desde una única disciplina. Una herramienta que mejora la productividad de una empresa también puede modificar las condiciones laborales; un algoritmo que ayuda a detectar enfermedades plantea preguntas sobre privacidad, responsabilidad médica y acceso equitativo a la tecnología.

Por eso, resulta fundamental que las decisiones sobre su implementación contemplen distintas perspectivas y que las soluciones puedan construirse mediante la colaboración entre quienes conocen la tecnología y quienes enfrentan sus consecuencias en cada actividad.

Diez ejes estratégicos para transformar el debate en propuestas

Durante el encuentro constitutivo, se establecieron diez áreas prioritarias que organizarán el trabajo de las futuras comisiones técnicas.

Estas comprenden inteligencia artificial, justicia y democracia; integración de sistemas inteligentes en sectores productivos; aplicaciones en salud; educación y cambio cultural; gobernanza, privacidad y ciberseguridad; sociedad civil y transformación cultural; Estado, políticas públicas y derechos; divulgación y alfabetización en IA; dimensión ética de la tecnología y adaptación profesional.

Cada una responde a problemas que ya comienzan a manifestarse en nuestra sociedad. Pensemos, por ejemplo, en una pyme platense que incorpora inteligencia artificial para automatizar tareas administrativas: puede mejorar su competitividad, reducir costos y ampliar su capacidad productiva, pero necesita personal capacitado, criterios para proteger información sensible y herramientas para gestionar los cambios internos.

Algo similar ocurre en el ámbito público, donde la automatización podría agilizar trámites y mejorar servicios, siempre que existan mecanismos de supervisión humana, transparencia y protección de los derechos ciudadanos.

Pasar de hablar sobre inteligencia artificial a construir soluciones reales

En los últimos años, las conferencias, capacitaciones y encuentros sobre inteligencia artificial se multiplicaron. Estos espacios cumplen una función importante para divulgar conocimientos y acercar la tecnología a la sociedad, pero también dejan en evidencia una necesidad: avanzar hacia mecanismos que permitan transformar lo aprendido en decisiones, proyectos y políticas concretas.

Precisamente, esa es una de las principales diferencias que busca establecer la Mesa Multisectorial de Inteligencia Artificial. Su propósito no se limita a organizar exposiciones o intercambiar opiniones entre especialistas, sino que apunta a generar una articulación efectiva entre sectores que habitualmente trabajan por separado.

Esto implica identificar problemas comunes, vincular instituciones, formular recomendaciones, promover iniciativas conjuntas y acompañar procesos de transformación tecnológica que respondan a necesidades reales.

La lógica es sencilla: si una institución educativa detecta que sus estudiantes necesitan nuevas competencias, una empresa identifica dificultades para incorporar inteligencia artificial y un organismo público busca mejorar sus servicios, existen oportunidades para trabajar de manera coordinada. La Mesa pretende convertirse en un espacio capaz de facilitar esas conexiones y traducirlas en iniciativas con continuidad.

En ese sentido, entre los primeros objetivos acordados se encuentran la elaboración de un documento editorial y la publicación de un libro sobre los desafíos estratégicos de la inteligencia artificial. Asimismo, se impulsarán recomendaciones de políticas públicas y jornadas de capacitación destinadas a la comunidad, las pequeñas y medianas empresas y los organismos gubernamentales.

La regulación inteligente, la reconversión laboral, la protección de los derechos ciudadanos y el desarrollo productivo serán cuestiones fundamentales para avanzar hacia una incorporación responsable de estas tecnologías.

Una primera reunión con resultados positivos y una proyección que supera a La Plata

La repercusión positiva del encuentro constitutivo permitió comenzar a proyectar la continuidad del espacio. De hecho, ya se está trabajando en definir la fecha de una segunda reunión, que buscará ampliar la convocatoria e incorporar a representantes de nuevos sectores para enriquecer las perspectivas y fortalecer la articulación institucional.

Este crecimiento forma parte de una visión más amplia. Aunque la Mesa inicia sus actividades en La Plata, sus impulsores proyectan extender progresivamente la experiencia a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y, en una etapa posterior, promover su alcance nacional.

La intención es que este modelo de trabajo multisectorial pueda replicarse en otros territorios, respetando sus necesidades productivas, sociales, educativas e institucionales. Cada región enfrenta desafíos particulares frente a la inteligencia artificial y necesita respuestas adaptadas a su realidad.

Para avanzar en esa dirección, será fundamental consolidar primero una metodología de trabajo que permita identificar prioridades, establecer responsabilidades y medir resultados. La expansión territorial deberá acompañarse de proyectos sostenibles que demuestren el valor de la colaboración entre sectores.

La Plata tiene la oportunidad de convertirse en protagonista

La constitución de esta Mesa abre una posibilidad concreta para que La Plata participe activamente en las discusiones y decisiones que definirán cómo se incorpora la inteligencia artificial durante los próximos años.

Con una convocatoria abierta a profesionales, investigadores, organizaciones, instituciones y ciudadanos interesados en aportar propuestas, el espacio busca ampliar la participación y construir una agenda plural.

La inteligencia artificial seguirá avanzando, independientemente de cuánto tiempo dediquemos a discutirla. La diferencia estará en qué tan preparados lleguemos a cada transformación y en nuestra capacidad para orientar su desarrollo hacia beneficios concretos para la sociedad.