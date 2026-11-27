Tras la media sanción de la reforma que incluye la suspensión de las PASO, el Senado dio paso al debate y la votación sobre un tema sensible: el que tiene que ver con la prevención de la ludopatía. Y todas las bancadas dieron su aval unánime al texto que regula y restringe las apuestas, con el objetivo de combatir la adicción al juego, no sólo entre los menores.

Entre otras medidas, el proyecto que se debatió en el Senado prohibe la publicidad de las apuestas online por todos los medios, y los patrocinios deportivos -como el auspicio en camisetas de equipos de fútbol- por parte de estas agencias, así como su promoción por parte de “influencers” o figuras públicas.

Además, refuerza los controles para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego y solo permite apostar con tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios, en tanto que prohíbe utilizar tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a la Anses.

A días de perder estado parlamentario, después de casi dos años de dilaciones y tras el pedido de la Iglesia Católica, que hasta envió a un representante del Episcopado a comisiones para reclamarles en la cara a los senadores que avalaran el proyecto aprobado en Diputados, finalmente el oficialismo y la oposición acordaron avanzar con la sanción definitiva de la ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que fue sancionada con 72 votos a favor y ninguno en contra.

Para destrabar la discusión, se resolvió, por un lado, someter a votación la sanción que exigió la Iglesia y, por otro, impulsar una iniciativa complementaria promovida por La Libertad Avanza (LLA).

El acuerdo entre oficialismo y oposición se gestó durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. En ese marco, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, anticipó detalles del proyecto libertario y enumeró tres prioridades del Gobierno: restringir la publicidad de las apuestas, otorgarle al Enacom la potestad de bloquear los sitios que operan de manera irregular y reforzar disposiciones destinadas a proteger a los menores de edad.

Para llegar a este entendimiento se necesitó del reclamo de la Iglesia, que participó del debate en comisiones a través del secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, quien recordó a los senadores que “lo primero son las personas y sobre todo los más vulnerables, los niños, los jóvenes, los adolescentes. No la economía. No el juego que atrae a los más poderosos. La decisión que tienen por delante es qué patria queremos”.