El dólar blue volvió a subir este miércoles 18 de noviembre y alcanzó un nuevo máximo nominal. Después de avanzar $5 durante el primer tramo de la jornada, el paralelo registró otro incremento y se vende a $1.630, mientras que para la compra se ubica en $1.610.

Con este movimiento, la cotización informal acumula un aumento de $65 en lo que va de noviembre, luego de cerrar octubre a $1.565. Además, se encuentra $100 por encima del valor con el que comenzó 2026 ($1.530), en una escalada que vuelve a poner presión sobre el resto de las cotizaciones cambiarias.

En tanto, el dólar oficial también avanzó este miércoles. En las pantallas del Banco Nación se ofrece a $1.580 para la venta y $1.530 para la compra, con una suba de $5 en la jornada. De esta manera, acumula un incremento de $20 en noviembre y de $100 desde el cierre de 2025.

La brecha entre el blue y el oficial se ubica en torno al 1,89%. Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $1.576,80 para la venta, mientras que el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios digitales, se mantiene en $2.047,50.

En el mercado mayorista, el Banco Central continúa con su estrategia de acumulación de reservas. Este martes compró US$74 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Así, las reservas internacionales quedaron en US$49.741 millones, mientras que las compras acumuladas durante noviembre alcanzan los US$277 millones.