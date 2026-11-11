Se espera otra multitud en Luján, en la despedida del papa León XIV

Una multitudinaria marea de fieles colmaba desde ayer las inmediaciones de la Basílica de Luján a la espera de la histórica misa que encabezará hoy el Papa León XIV, en el marco del cierre de su visita pastoral a la Argentina.

Con acampes, vigilias a cielo abierto y un despliegue organizativo sin precedentes, la ciudad bonaerense se prepara para recibir entre uno y cuatro millones de peregrinos en lo que promete ser uno de los eventos religiosos más convocantes de las últimas décadas.

Tras su paso por Córdoba y sus encuentros masivos en la Ciudad de Buenos Aires, el foco de la devoción popular se trasladó por completo al santuario de la Virgen de Luján.

Desde las primeras horas de la tarde, familias, delegaciones parroquiales y jóvenes de distintas diócesis del país y de naciones vecinas comenzaron a ingresar a los Patios de la Basílica y a la denominada “Zona 0”, habilitada por el municipio local.

El espacio público se transformó en un campamento de fe con reposeras, carpas, mantas térmicas y termos de mate, ambientado por cantos, rezos del rosario y testimonios espontáneos.

Para acompañar la noche de los peregrinos a la intemperie, la organización dispuso una extensa grilla artística y litúrgica en el escenario principal frente al santuario, con las actuaciones de Filocalia, Los Hermanos Menta, Daniel Poli, Los Campedrinos, y el cierre a cargo del dúo Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.

Entre los momentos más emotivos de la jornada previa se destacan el paso de la Virgen Peregrina y la transmisión en directo del mensaje del Sumo Pontífice a los jóvenes desde el Monumento de los Españoles.

Canta Luciano Pereyra

Las actividades de hoy comenzarán con las presentaciones del Ballet Sumampa, el cantautor Luciano Pereyra y la transmisión de la visita previa que el Santo Padre realizará al Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Luego se realizará el tradicional descenso de la imagen original de la Virgen de Luján desde su camarín en el altar mayor hacia el atrio exterior, donde presidirá la celebración eucarística.

El arribo del Pontífice a Luján está previsto poco antes de las 10, cuando abordará el Papamóvil cerca del acceso a la ciudad para recorrer la avenida principal al encuentro de los peregrinos. Posteriormente, León XIV encabezará la Santa Misa concelebrada con el episcopado argentino y acompañada por el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani”, la cual constituirá su mensaje doctrinal de despedida del país antes de partir desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Lima, Perú, para continuar su gira sudamericana.

Recorrida por la cárcel de Devoto Antes de su visita a Luján, el Papa León XIV recorrerá la cárcel de Villa Devoto, el último penal federal ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Será a las 8 de la mañana, cuando el Sumo Pontífice comparta una ceremonia de media hora con los 75 presos que quedaron alojados luego de que el resto fuera trasladado al nuevo penal de Marcos Paz, en el marco del proceso de cierre de ese penal. Antes de su visita a Luján, el Papa León XIV recorrerá la cárcel de Villa Devoto, el último penal federal ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Será a las 8 de la mañana, cuando el Sumo Pontífice comparta una ceremonia de media hora con los 75 presos que quedaron alojados luego de que el resto fuera trasladado al nuevo penal de Marcos Paz, en el marco del proceso de cierre de ese penal.