Se fijó fecha de audiencia por la mansión de Pilar, mientras se analiza qué juez investigará

Luego que la Cámara Federal de Casación aceptó tratar una apelación de Luciano Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte, la Justicia decidió volver a analizar qué juez debe investigar la compra de la mansión de Pilar.

Pantano y Conte, quienes figuran formalmente como dueños de la propiedad, pero se sospecha que son testaferros de Toviggino, pidieron la apelación debido a que objetan que la causa la investigue la Justicia en lo Penal Económico, donde se encuentra actualmente.

Por esa razón, el tribunal dispuso que se lleve a cabo una audiencia el próximo 12 de agosto a las 11:30 durante la cual se escuchará la postura de la defensa de Pantano y Conte y del fiscal general de Casación Mario Villar.

En tanto, se supo que madre e hijo apelaron el fallo de la Cámara en lo Penal Económico que hace un mes ordenó que el caso esté a cargo del juzgado 10 de ese fuero, hoy a cargo de Verónica Straccia y reclaman que el expediente regrese al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

En la causa se investiga la compra de la mansión de la localidad bonaerense de Pilar de 105 mil metros cuadrados con helipuerto y un galpón en el que se encontraron 54 autos de lujo y colección,