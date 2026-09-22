Se fue una funcionaria cercana a Karina Milei

La salida de María Belén Agudiez de la Subsecretaría de Planificación General de la Presidencia marca una baja de peso en el entorno directo de Karina Milei y reconfigura el esquema de gestión y seguridad en la residencia presidencial de Olivos.

La renuncia fue aceptada mediante el Decreto 1055/2026 del Boletín Oficial, con firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, haciéndose efectiva desde el 20 de septiembre.

Agudiez ocupaba el cargo desde enero de 2024. Formaba parte del círculo más cercano de la Secretaria General de la Presidencia y tenía a su cargo la administración y logística operativa de la Quinta de Olivos.

En el mismo decreto se le agradeció a la funcionaria renunciante “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Seguridad, despidos y sospechas de filtración

El Gobierno disolvió la Administración General de Olivos y traspasó toda la responsabilidad operativa, patrimonial y de custodia integral a la Casa Militar, en un esquema que centraliza la seguridad del Presidente y su entorno.

La medida incluyó la desvinculación de 12 empleados civiles y restricciones de acceso a personal de servicio (cocineros, jardineros, limpieza). La decisión respondió a alertas de seguridad e inquietudes internas dentro de la residencia por la presencia de personal externo y riesgo de filtraciones.

Su salida se dio además en el marco de cortocircuitos políticos. Mientras que sectores del espacio atribuyeron los cambios al ordenamiento dispuesto por la nueva conducción de la Casa Militar, emergieron señalamientos cruzados sobre la administración previa de la residencia y cuestionamientos públicos por parte de dirigentes del oficialismo y aliados.

Con la aceptación de la dimisión, la Subsecretaría de Planificación General queda vacante de manera formal. La Casa Militar asumió el control directo del predio, fijándose un plazo de hasta 60 días para la transferencia definitiva de bienes y la reorganización completa de las dependencias.

Otro cambio

Por otra parte, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, designaron al abogado Pablo Francisco Argibay Molina como Subsecretario de Investigación Criminal de la Secretaría de lucha contra el narcotráfico.