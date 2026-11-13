Se impone el oficialismo en las elecciones de AERI

La oficialista Lista Blanca se impone en los comicios de renovación de autoridades del gremio AERI, que agrupa a trabajadores del ministerio de Economía, ARBA y el Registro de la Propiedad, entre otros organismos. En unos comicios históricos porque por primera vez no hubo unidad, la nómina que encabezó el actual secretario general Roberto Sequeira tomaba ventaja de acuerdo a los datos que surgían del escrutinio provisorio.

De esta forma, la tradicional conducción de AERI quedaba revalidada y superaba el desafío que le planteó la Lista Azul, que impulsaba a Juan Ignacio Buss.

De acuerdo a los datos provisorios del escrutinio, la nómina oficialista conseguía 1025 votos contra los 990 del armado opositor. El recuento definitivo se terminará de realizar el miércoles ya que restan computar mesas del delegaciones del Interior. De todos modos, en la lista de Sequeira se afirmaba que el resultado provisorio era “irreversible”.

La Lista Blanca ganaba en todas las dependencias excepto en la casa central ARBA y el Registro de la Propiedad, donde se imponía la oposición.

En el entramado gremial bonaerense, AERI forma parte de la Federación de Gremios Estatales (Fegeppba), un sector equidistante de los mayoritarios UPCN y ATE.

De esta forma, Sequeira continuará como secretario General y María Cecilia Delgado será su Adjunta.