Se largó la carrera en el peronismo por la sucesión de Axel Kicillof

El peronismo bonaerense parece haberse despabilado. Si bien aparecía en escena un rosario de nombres con intenciones de competir por la Gobernación el año que viene, en las últimas horas algunos de esos eventuales postulantes salieron a despejar especulaciones respecto de sus figuras y confirmaron sus aspiraciones.

De esta forma, la disputa por la sucesión de Axel Kicillof tomó impulso con las declaraciones de Gabriel Katopodis y Leonardo Nardini, dos de los nombres que estaban en el bolillero y que ratificaron, ahora en forma pública, que están decididos a anotarse en la carrera.

En la recta final del año y cuando el propio Kicillof se resiste a confirmar que será candidato presidencial pese a las señales inequívocas que emite en ese sentido, uno de sus funcionarios dijo que quiere competir por la Gobernación.

Se trata de Gabriel Katopodis, el ministro de Infraestructura bonaerense que aprovechó una visita a Mar del Plata para blanquear sus aspiraciones. “Me gustaría conducir los destinos de esta provincia. Me tocó estar en San Martín, en el Gobierno nacional y ahora me toca en la Provincia. Pude gobernar y gestionar los tres niveles del Estado, y la verdad, que me siento con la confianza suficiente como para encarar todos los cambios, pero también de darle continuidad a todo lo que Axel viene haciendo en todos estos años”, dijo.

El funcionario señaló que se postulará solamente si es elegido por la sociedad y consideró fundamental que a los candidatos del peronismo los elija “la gente”, en referencia a las PASO. “No tiene que ser una decisión de cuatro dirigentes, porque hay muy buenos candidatos. Debería haber una PASO. Hay muy buenos candidatos, intendentes y dirigentes de distinto perfil. Todos a la cancha y que la gente decida quién está en mejores condiciones de representar”, aseveró.

El que también confirmó su idea de competir es el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Una curiosidad: el alcalde ocupó el mismo cargo que ahora ostenta Katopodis durante un tramo de la administración de Kicillof.

“Me encanta ser intendente, es una de las tareas más gratificantes que me ha tocado ocupar, pero la verdad que quiero ser precandidato a gobernador en la Provincia. Quiero ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”, expresó el jefe comunal.

Nardini sostuvo que puede aportar a lo que “necesita la Provincia” y consideró que la Gobernación es un “desafío” que está dispuesto a afrontar.

UN DÍA DESPUÉS

La confirmación anota un hecho llamativo. Se produjo durante una entrevista en un canal de streaming pero que el propio Nardini se encargó de difundir ayer, un día después de que llegara el anuncio de Katopodis.

“No nos podemos quedar con la queja continua. Hay que participar, dar el debate desde adentro, de manera sana y responsable. Es parte de lo que quiero llevar adelante en los próximos meses”, acotó Nardini.

Consultado sobre la posibilidad de enfrentarse a otros competidores, expresó que si no estuviera dispuesto a subirse a la carrera no plantearía el desafío y defendió su trayectoria en la gestión pública.

“Cuando tenía 33 decía quería ser intendente de Malvinas y la gente me decía ‘Sos muy chiquito, no vas a poder’ y acá estamos. A los 35 me convertí en intendente”, dijo y agregó: “Uno está contento con todo el tiempo tener responsabilidad y consecuencia en los planteos y acciones”.

NOMBRES QUE SUENAN

Si bien Nardini y Katopodis dieron un paso más para su instalación en la grilla de aspirantes a la Gobernación, no son los únicos nombres que se mencionan en el peronismo.

Las PASO aparecen como una herramienta necesaria para definir candidaturas

Desde el lado del kicillofismo, además del ministro de Infraestructura, aparecen los intendentes Julio Alak (La Plata), Fernando Espinoza (La Matanza) y Jorge Ferraresi (Avellaneda). También, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El kicillofismo busca terciar en la disputa con otros sectores del PJ con el objetivo adicional de potenciar la propia postulación de Kicillof. También, obviamente, de poner un nombre propio como sucesor.

Nardini aparece fuera de ese esquema, más cercano al kirchnerismo aunque sin formar parte de La Cámpora.

El sector de Máximo Kirchner por ahora no postula un nombre propio pero se menciona a la diputada provincial Mayra Mendoza y al senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro.

Otros actores con intenciones de anotarse en la disputa son los integrantes de la denominada Liga de Intendentes. Allí aparecen los alcaldes de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Pilar, Federico Achával y de Moreno, Mariel Fernández. Los tres se mueven y dan señales de proyección provincial.

Más allá de los nombres, el PJ debe definir cómo resolverá sus candidatos. Y en ese contexto, las Primarias surgen como una herramienta casi imprescindible para evitar una posible ruptura.