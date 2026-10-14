Se necesitan más de $1,6 millón para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 1,7% en septiembre de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.632.505 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza del 24,7% desde enero y del 38,7% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo 0,2 puntos por debajo del índice de inflación general de septiembre, que cerró en 1,9%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, también aumentó un 1,7% en septiembre.

Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $738.690 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir. En los primeros nueve meses del año, la CBA aumentó un 25,3% y acumula un alza interanual del 40%.

La suba de las canastas estuvo por debajo del aumento del 2% que mostró el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del índice de precios al consumidor en el mismo mes.

Según informó el INDEC, esa división tuvo la mayor incidencia en todo el país, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en septiembre, el INDEC señaló:

Una persona necesitó $528.318,67 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61- requirió $1.299.663,93 en septiembre para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho- necesitó un ingreso mínimo de $ 1.632.504,69.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.717.035,68.

Para no estar debajo de la línea de indigencia, una persona requirió $239.058,22 y una familia de tres integrantes necesitó $588.083,22.