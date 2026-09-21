Se profundiza la crisis de ingresos con más deudas

La falta de ingresos suficientes para afrontar los gastos cotidianos empuja a cada vez más argentinos a recurrir al crédito. Un relevamiento privado mostró que el 60,2% de los encuestados tomó alguna deuda en los últimos seis meses y que el 76% de esos préstamos tuvo como destino alimentos, salud, tarifas y servicios.

Agosto también expuso hasta dónde se extiende el problema. El 65% aseguró que se queda sin ingresos antes del día 20, mientras que el 44,4% no llega al día 15 y el 12,2% agota sus recursos antes del día 5.

La situación es más marcada entre los sectores de menores ingresos, de acuerdo al reporte de la consultora Zentrix. En la clase baja, el 87,6% se queda sin recursos antes del día 20, frente al 7,3% de la clase alta. Entre los jóvenes de 18 a 39 años, en tanto, el porcentaje llega al 83,3%.

El endeudamiento acompaña ese deterioro. El 70,2% de las personas de clase baja tomó algún crédito en los últimos seis meses, mientras que entre los jóvenes de 18 a 39 años la proporción alcanza el 67,1%.

Del total de personas que se endeudaron, el 55,6% utilizó el dinero para cubrir alimentos y salud. Otro 20,4% lo destinó al pago de tarifas y servicios. En la clase baja, ambos conceptos superan en conjunto el 85%.

Otro relevamiento realizado en agosto por Inteligencia Analítica mostró una situación similar. Entre personas con dificultades financieras, el 86,4% afirmó que no logra cubrir todos los gastos familiares y el 38,6% señaló que ni siquiera alcanza a cubrir las necesidades básicas.

En ese estudio, alimentos representaron el 44,5% del principal motivo de endeudamiento, mientras que servicios, impuestos, alquiler y vivienda concentraron otro 32%. Además, el 77,2% afirmó haber utilizado una deuda nueva para pagar una deuda anterior y el 62,1% registró algún pago atrasado.

La evolución de la morosidad también refleja la presión sobre los hogares. Un informe del CETyD-UNSAM señaló que el peso de los servicios de deuda sobre la masa salarial registrada pasó de alrededor del 10% en noviembre de 2023 a casi el 25% en abril de 2026.

El mismo informe registró un fuerte aumento de la cartera irregular de las familias. La morosidad de las tarjetas de crédito se multiplicó más de siete veces desde noviembre de 2023, mientras que la correspondiente a préstamos personales aumentó 258%.

Los datos del sistema financiero muestran, además, que la morosidad de las familias llegó al 12,8% en junio, según información del Banco Central. Las líneas vinculadas al consumo continuaron entre las que presentaron mayores dificultades de pago.

La presión sobre los ingresos también aparece en el consumo. Las ventas minoristas de las pymes cayeron 0,2% interanual en agosto y acumularon una baja del 2,4% durante los primeros ocho meses del año, según CAME.

En julio, la caída había sido del 3,8% interanual. Entre los factores señalados por la entidad figuraron el agotamiento del efecto del aguinaldo y el impacto de las tarifas de servicios sobre los presupuestos familiares.

A la vez, el costo de las necesidades básicas continúa aumentando. En agosto, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para superar la línea de pobreza, mientras que requirió $726.469 para no quedar debajo de la línea de indigencia, según el INDEC.

La situación convive con una inflación mensual que se ubicó en el 1,7% en agosto. La desaceleración de la suba de precios no eliminó, sin embargo, la presión acumulada sobre los ingresos y los gastos de los hogares.

El propio MOP de Zentrix refleja esa percepción. El 59,4% calificó como mala o muy mala la situación económica del país, aunque el indicador mejoró respecto del 61,8% registrado en julio. En paralelo, la evaluación positiva de la situación económica personal pasó del 27,2% al 29,8%.

La preocupación principal también cambió. Ingresos y salarios quedaron primeros, con el 50,1%, seguidos por la incertidumbre económica, con 49,8%, y el desempleo, con 40,9%. La inflación quedó en el décimo lugar, con 12,7%.

El resultado muestra un cambio en el eje de las dificultades económicas: más allá de la evolución mensual de los precios, una parte importante de los hogares enfrenta el problema de sostener los gastos con ingresos que se agotan antes de terminar el mes.

Así, el crédito comienza a ocupar un lugar central en la economía cotidiana. Los datos de endeudamiento, morosidad y consumo muestran que, para una parte de los hogares, tomar deuda ya no está asociado principalmente a la compra de bienes, sino a la necesidad de cubrir gastos básicos y sostener el presupuesto familiar.