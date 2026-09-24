Se reabre hoy la paritaria con estatales: la oferta de Provincia apuntaría a un aumento con impacto en haberes de octubre

Este jueves a las 15 se reabre la paritaria bonaerense. El gobierno bonaerense se reunirá con los gremios de la administración pública para discutir los salarios, en una negociación que promete no ser sencilla ya que la decisión oficial terminó por confirmar que los haberes de los empleados públicos no tendrán aumento durante el mes en curso ya que la liquidación está cerrada, mientras se espera por el cronograma de pagos.

Como viene informando EL DIA, los sindicatos venían reclamando que la paritaria se reanudara en septiembre, tal como se había comprometido la Provincia. Pero pretendían que arrancara al comienzo del mes como para que el eventual acuerdo alcanzara a liquidarse. Es por eso que la propuesta que presentaría el gobierno provincial apuntaría a que el ofrecimiento de suba impacte con los salarios de octubre, aunque no trascendieron porcentajes.

Ahora la pelea estará centrada también en un pedido clave de los gremios: pretenden un cierre por dos meses y dejar abierto diciembre para terminar el año y que los sueldos queden en línea con la inflación. Esa pretensión chocaría con el esquema que podría estar planteando la administración de Kicillof. Si la Provincia sigue la lógica que impuso en las últimas negociaciones, podría ofrecer una suba para octubre y noviembre y “saltar” diciembre.

Es que esa eventual modalidad tiene una explicación atada a la situación financiera bonaerense. En junio y diciembre se paga el aguinaldo, por lo que la Provincia buscaría evitar un impacto salarial mayor. Ya en junio ocurrió lo mismo: los aumentos se pagaron en julio y agosto. Por lo tanto, no se descarta que evite que la suba impacte en diciembre en coincidencia con el aguinaldo.

En ese marco es que la presión de los sindicatos por el llamado a la paritaria bonaerense se hizo sentir y finalmente el gobierno de Axel Kicillof lanzó la convocatoria esta semana, aunque es cierto que el descontento es notorio debido a que, como se dijo, el aumento salarial pretendido con los sueldos de septiembre no se hará realidad.

¿Y los docentes?

El primer paso de la paritaria la Provincia lo dará con los estatales, mientras los docentes aguardaban el llamado. Pero en la previa volvieron a poner el foco en el nivel de los salarios y reclamaron una recomposición para los próximos meses. El planteo se da luego de varias semanas de pedidos sindicales para retomar la negociación y en ese escenario se inscribe el planteo de los gremios docentes, que vienen reclamando una actualización de los ingresos y advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo.

Así, un relevamiento difundido por la Asociación de Maestros bonaerense comparó los salarios iniciales docentes de distintas jurisdicciones y ubicó a la Provincia entre las de menores ingresos. Según ese informe, una maestra de grado bonaerense percibe actualmente unos $860.000 de bolsillo, mientras que el salario inicial de un profesor se ubica en torno a los $556.000. La comparación realizada por el gremio muestra diferencias importantes con otras provincias.

Santa Fe aparece con un salario inicial de $1.450.000, La Pampa con $1.318.988 y Río Negro con $1.300.803. Córdoba registra $1.150.000 y la Ciudad de Buenos Aires, $1.039.716. Entre Ríos, en tanto, presenta un ingreso similar al de la Provincia, siempre de acuerdo con los datos difundidos por la organización sindical.

El secretario general de la Asociación de Maestros bonaerense, Claudio Vigne, sostuvo que las diferencias con otras jurisdicciones llegan hasta los $600.000 y reclamó una respuesta del Gobierno provincial. El dirigente advirtió además que, si no se alcanza un nuevo acuerdo, los docentes no tendrán una mejora salarial con los haberes de octubre.

OTROS AUMENTOS DEL 2026

Lo cierto es que los gremios estatales, docentes y judiciales vienen reclamando desde hace varias semanas que la negociación se retome. Era el compromiso oficial asumido durante el último acuerdo salarial que estableció un aumento total del 7% escalonado, dividido en un 5% para julio y un 2% para agosto (calculado sobre los sueldos de junio). Cabe recordar que en junio la Provincia no dispuso aumento y anunció semanas después la suba del 7 por ciento escalonado. En ese momento se justificó la decisión en que estaba haciendo todos los esfuerzos posibles para pagar a tiempo el medio aguinaldo.

Esa misma situación podría emparentarse a lo que ocurrió en septiembre. En el mes en curso el gobierno de la Provincia pagó 420 millones de dólares en concepto de amortización e intereses de bonos internacionales producto de la renegociación de la deuda que encaró Kicillof a poco de iniciar su mandato. Ese monto equivale a un medio aguinaldo, de acuerdo a lo que afirman fuentes oficiales.

En ese contexto, con la negociación de septiembre virtualmente cerrada, ahora los gremios apuntan los cañones a la reunión de hoy con la idea de conseguir una suba para octubre y noviembre, para reservarse diciembre como una última negociación de 2026 en la que buscarán no perder contra la inflación del año que rondaría el 30 por ciento.