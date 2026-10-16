Se reabre la paritaria y la Provincia hará una oferta

El gobierno bonaerense afinaba el lápiz al cierre de esta edición en medio de negociaciones y diálogos cruzados con representantes de los gremios docentes y estatales antes de formalizar la oferta salarial que presentará hoy en paritarias a ambos sectores.

Según trascendió en distintas fuentes, los contactos se aceleraron en las últimas horas luego de que funcionarios que están dialogando con los representantes gremiales recibieran el rechazo a una propuesta inicial de aumento del 1,5 por ciento para los salarios de octubre.

Ese número fue descartado de plano por las distintas organizaciones que lo consideraron insuficiente, ya que incluso estaba por debajo de la inflación del mes pasado anunciada en las últimas horas por el INDEC que se ubicó en el 1,9 por ciento.

Tras ese rechazo se abrieron otras instancias de diálogo que, en principio, pasaron por que se elevara la oferta para el mes de octubre. Si bien no hay nada confirmado porque las negociaciones seguían, aparecía en escena la posibilidad de que la propuesta se acercara al 3 por ciento.

Había otras alternativas dando vueltas en la mesa de negociaciones que podría afectar ese porcentaje. Porque aparecía la chance de que también se pusiera en discusión un proporcional para el mes de noviembre, que era la idea original que venía manejando la administración de Axel Kicillof y que aparecía relegada ante el estancamiento de las negociaciones.

La paritaria se reanudará formalmente hoy y se hará de manera virtual. Desde las 10,30 será con los representantes de los gremios estatales y una hora después con los docentes.

El último acuerdo salarial fue en julio, cuando los sindicatos aceptaron una oferta de aumento del 7% en dos tramos, con una suba del 5% correspondiente a julio y otra del 2% para agosto, ambas calculadas sobre los salarios de junio. En aquella negociación, el Gobierno provincial también se comprometió a retomar la discusión paritaria en septiembre. El diálogo se abrió, hubo una primera reunión pero no se formalizó una oferta y desde entonces las partes no volvieron a juntarse de manera formal.

INSISTENCIA

Tras la decisión de la Provincia de no otorgar aumento con los sueldos de septiembre, los gremios arremetieron para que se llamara a negociación y evitar que octubre también quedara sin aumento.

En ese contexto, tal como viene informando este diario, los contactos se aceleraron ante el vencimiento del plazo para comenzar las liquidaciones de los sueldos.

En las últimas horas apareció una primera oferta del 1,5 por ciento de aumento para octubre, que fue rechazada. Si bien se produjo por fuera de la paritaria, fue una primera aproximación que los gremios pretenden que se mejore para cerrar un acuerdo con la Provincia.