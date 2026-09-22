Se reúne la mesa política, tras un nuevo foco de tensión con Patricia Bullrich

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará hoy una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, luego que definiera no acompañar al presidente Javier Milei en su viaje a Estados Unidos.

La funcionaria participará este martes del encuentro previsto para las 13hs. en la Casa Rosada, que tendrá lugar tras los cuestionamientos formulados por la senadora Patricia Bullrich al ajuste contemplado en discapacidad en el Presupuesto 2027.

Bullrich hizo públicas sus diferencias durante el fin de semana y puso en duda su asistencia a la reunión, aunque finalmente confirmó su presencia. “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”, sostuvo en declaraciones a la prensa para desmentir la versión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien planteó que la legisladora no había participado de la explicación del Presupuesto porque se había retirado antes de que terminara la reunión del martes pasado.

El malestar de la senadora está dirigido principalmente contra Santiago Caputo y, en menor medida, contra Luis Caputo, a raíz de las diferencias en torno al capítulo de discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso.

En ese marco, la reunión de la mesa política buscará avanzar en la estrategia legislativa del oficialismo y encauzar las diferencias internas, aunque desde el entorno de Karina Milei descartaron que la funcionaria vaya a asumir un rol de mediadora entre los distintos sectores. “Somos gente grande. Cada uno dirá lo que tenga que decir y punto”, señaló un funcionario que participará del encuentro.

Uno de los temas centrales será el nuevo proyecto de Discapacidad, cuyo texto continúa en elaboración luego de la renuncia del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.

La agenda incluirá además los próximos pasos de la Ley de Soberanía Nacional y la definición de los plazos para el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y de los cambios al régimen de Zona Fría.

Otro de los motivos que explican la permanencia de la hermana del Presidente en el país es la organización de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre. Para eso, se celebrará una nueva reunión del comité organizador que tendrá lugar esta tarde.