Se suman voces al pedido por las reelecciones

El debate por la reforma a la ley que habilitaría las reelecciones indefinidas de los intendentes sigue trabada en el Senado bonaerense. Los alcaldes alineados a Axel Kicillof vienen reclamando que se apruebe pero la interna peronista sigue metiendo la cola.

El Frente Renovador massista se opone a cambiar la norma sancionada originalmente durante la gestión de María Eugenia Vidal ya que fue co-redactor de la reforma. La Cámpora, si bien no tiene una posición contraria, reclama a Kicillof que el tema se ponga en discusión junto a otros asuntos de peso como la cobertura de las cuatro vacantes que existen en la Suprema Corte.

En ese contexto, siguen surgiendo reclamos desde los distritos para presionar con la reforma.

En ese marco, desde Ituzaingó se alzaron voces en ese sentido. Se trata de un distrito cuyo intendente, Pablo Descalzo, está alineado con Kicillof.

En esta ocasión el encargado de expresar la posición en favor de las reelecciones fue el presidente del Concejo Deliberante del distrito, Juan Manuel Alvarez Luna.

El dirigente planteó que no debería existir “un impedimento para que una persona vuelva a presentarse si conserva el respaldo de los vecinos”.

“Para eso está el voto popular”, afirmó al defender que la decisión sobre la continuidad de los representantes se resuelva en las urnas.

En el plano local, Álvarez Luna acompañó ese planteo con un respaldo explícito a Pablo Descalzo. El titular del Concejo Deliberante consideró que el actual intendente es el mejor candidato que tiene el peronismo de Ituzaingó.

Para Álvarez Luna, Descalzo aparece como “la principal referencia del peronismo” en el distrito, aunque aclaró que “todavía no es momento” de dar por definida la candidatura.

Algunos en público y otros en privado, son numerosos los intendentes impedidos de ir por su reelección el año que vienen planteando la necesidad de cambiar la ley. Pero, como se dijo, la discusión sigue trabada con la interna peronista como telón de fondo.