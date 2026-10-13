Se vuelve a reunir la mesa política previo al viaje de Milei a Estados Unidos

La mesa política retomará este martes sus reuniones en Casa de Gobierno para definir los próximos pasos de la agenda legislativa y avanzar en las negociaciones con los gobernadores aliados, en una semana clave para el oficialismo.

El encuentro, programado para las 13hs., se realizará luego de la suspensión de la última reunión y tendrá como objetivo principal la intención del Poder Ejecutivo de acelerar el tratamiento de las principales iniciativas que busca impulsar en el Congreso antes de fin de año, en particular, la reforma electoral.

Entre las claves figura el ambicioso articulado, que tiene como objetivo central la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y el tratamiento del Presupuesto 2027.

La discusión también estará atravesada por la búsqueda de respaldos parlamentarios para avanzar con los proyectos de morosidad y discapacidad, y la necesidad de definir una estrategia frente a la ofensiva opositora contra el Decreto 70/2023.

En ese marco, el Gobierno convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles 21, con la intención de tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y avanzar con las propuestas alternativas sobre morosidad y discapacidad.

Otro de los ejes del temario girará en torno a la negociación con los 13 gobernadores aliados que da lugar a debates internos por los criterios y plazos.

Por un lado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se muestran abiertos a cerrar la mayor cantidad de entendimientos en el menor tiempo posible. Por el otro, los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem se inclinan por encabezar negociaciones por provincia, de acuerdo con las particularidades de cada territorio.

Lo cierto es que las negociaciones persiguen un objetivo múltiple: garantizar los votos para las reformas en el Congreso, pero además, construir una base política con vistas a las elecciones generales de 2027.

La reunión del reducido círculo se desarrollará previo a un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, el quinto en lo que va del año. El mandatario partirá a las 23hs. para apoyar a su par Donald Trump, antes de las elecciones legislativas de medio término previstas para el 3 de noviembre.

Sin embargo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, permanecerá en la Argentina y seguirá de cerca la agenda política local.

Esta semana, además, está previsto que se retomen las reuniones con representantes del PRO para acercar posiciones de cara a los próximos comicios presidenciales.