Seis calles de La Plata recuerdan a los estudiantes desaparecidos durante La Noche de los Lápices

En distintos puntos de La Plata, desde 2003 seis tramos de calles llevan los nombres de los estudiantes secundarios desaparecidos durante la denominada Noche de los Lápices, como una forma de mantener presente sus historias y vincularlas con los lugares donde vivieron antes de ser secuestrados durante la última dictadura militar.

La Noche de los Lápices, una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes secundarios ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y los días posteriores. Los jóvenes habían participado de organizaciones estudiantiles y de reclamos vinculados con el boleto estudiantil.

En total, diez estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por grupos de tareas de la dictadura. Cuatro sobrevivieron: Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler. Otros seis permanecen desaparecidos: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Alberto Racero y Horacio Ariel Ungaro. Estos últimos siguen en la memoria y desde hace más de 20 años en nombres de calles (aunque lamentablemente no están señalizados en las nomenclaturas).

En calle 8, frente al número 1334, entre 59 y 60, ese tramo lleva el nombre de María Claudia Falcone, una de las estudiantes desaparecidas durante aquellos operativos.

En calle 17, frente al número 2123, entre 75 y 76, se encuentra el tramo denominado Francisco López Muntaner, otro de los jóvenes secuestrados y desaparecidos en septiembre de 1976.

La memoria de Claudio de Acha está presente en Diagonal 73, frente al número 2539, entre Plaza Azcuénaga y calle 20.

Otro de los homenajes se ubica en calle 116, frente al número 542, entre 42 y 43. Ese tramo recuerda a Horacio Ariel Ungaro, estudiante que también permanece desaparecido desde los operativos de septiembre de 1976.

En calle 13, frente al número 304, entre 38 y 39, el nombre que aparece asociado al tramo es el de Daniel Alberto Racero, otro de los jóvenes desaparecidos durante la Noche de los Lápices.

Finalmente, calle 61, entre 7 y 8, recuerda a María Clara Ciocchini, completando el homenaje urbano a los seis estudiantes desaparecidos.