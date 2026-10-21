Señal de EE UU: “Estamos poniendo la plata”

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, confirmó el apoyo de Washington al gobierno de Javier Milei y aseveró que la administración de Donald Trump busca mover hasta 20.000 millones de dólares en inversiones y financiamientos antes de que termine el 2027.

Señaló a Vaca Muerta como uno de los principales destinos de esos fondos.

“Estamos poniendo la plata”, afirmó el diplomático durante un encuentro con empresarios del sector energético en Neuquén, llamado AOG Patagonia 2026, en el que resaltó las oportunidades que hay en Vaca Muerta.

“Nosotros estamos apoyando a este Gobierno y esa plata va a estar lista hasta 2027 y vamos a ver lo que pasa después”, apuntó y agregó: “Estamos listos para seguir impulsando, financiando de los Estados Unidos más allá de 2027, si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás”, condicionó.

Y explicó ya con tono más político que económico: “Estamos apoyando a este Gobierno de Milei, y al pueblo argentino, si van en el rumbo que es correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda”.

Precisó que existen acuerdos por 7.000 millones de dólares con el Exim Bank, de los cuales US$ 6.000 millones se colocarían en el proyecto de gas natural licuado que encabeza YPF.

En el encuentro, Lamelas volvió a advertir sobre los peligros de la tecnología china y alertó: “El gobierno comunista chino obliga a las empresas a entregar datos sensibles al gobierno chino y al partido comunista chino sin control judicial ni el secreto”.

El diplomático también destacó el Corredor Andes-Atlántico, el proyecto bilateral que busca modernizar la infraestructura que une los recursos energéticos y mineros argentinos con los puertos del Atlántico y los mercados internacionales.

El cronograma incluye inversiones públicas y privadas de largo plazo en transporte, energía e infraestructura digital. Además de cooperación en ferrocarriles, vías navegables y puertos junto con el desarrollo de Vaca Muerta y de la minería de minerales críticos

A principios de octubre una misión con altos funcionarios de Estados Unidos estuvo en Argentina y analizó posibles inversiones. La comitiva mantuvo reuniones tanto con Lamelas como con el canciller argentino, Pablo Quirno.

Juicio por YPF La jueza federal estadounidense Loretta Preska cerró el expediente del juicio por YPF en primera instancia tras anular su propia sentencia de 2023. Acata el fallo de la Cámara de Apelaciones que en marzo revocó la condena contra Argentina por más de U$S16.000 millones. La jueza federal estadounidense Loretta Preska cerró el expediente del juicio por YPF en primera instancia tras anular su propia sentencia de 2023. Acata el fallo de la Cámara de Apelaciones que en marzo revocó la condena contra Argentina por más de U$S16.000 millones.