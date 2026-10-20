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Señal del Vaticano: envía una delegación a Argentina y reaviva la posible visita de León XIV tras su operación

Por Redacción

El Vaticano enviará a fin de mes una nueva delegación a la Argentina para avanzar con la organización de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La misión mantendrá reuniones con autoridades de seguridad y representantes de la Iglesia para coordinar distintos aspectos de la agenda que el Sumo Pontífice desarrollaría en el país.

La información fue confirmada a Clarín desde el Vaticano y representa una nueva señal de que los preparativos continúan, aunque la Santa Sede todavía no oficializó la realización del viaje por Sudamérica, que también contempla visitas a Uruguay y Perú.

Los enviados mantendrán encuentros con los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, jurisdicciones incluidas en el recorrido previsto para León XIV.

Además, se reunirán con representantes del Arzobispado para definir detalles vinculados con el alojamiento del Santo Padre, la organización de las misas y las visitas previstas al Cottolengo Don Orione y a la cárcel de Villa Devoto.

La delegación también recorrerá los lugares que el Papa visitaría en Uruguay y Perú. Según la información difundida, sus integrantes permanecerán en Sudamérica a la espera de la llegada del Pontífice.

La recuperación del Papa

Los preparativos se desarrollan mientras León XIV continúa su recuperación tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 13 de octubre. El Pontífice, de 71 años, recibió el alta el sábado y el domingo presidió el rezo del Ángelus.

El Vaticano informó que permanece en recuperación en el Palacio Apostólico y que este miércoles retomará la tradicional audiencia general en la Plaza de San Pedro.

Por el momento, se indicó que el Papa seguirá en el Vaticano durante esta semana y que no se trasladará a Castel Gandolfo, localidad situada a unos 30 kilómetros de Roma, donde habitualmente descansaba antes de la operación.

La llegada de la nueva delegación permitirá continuar con los preparativos logísticos y de seguridad. Sin embargo, la confirmación oficial de la gira sudamericana sigue pendiente.

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