Señales de paz para una Argentina en permanente conflicto

Consultor político

Por tres días fuimos buenos, solidarios, responsables y honestos. Era de esperar que la venida del actual Papa, sobre todo después de haber tenido nuestro propio Santo Padre, seguro era para la gran mayoría como un “nos lo merecíamos”.

Quizá por eso fue todo a pedir de boca, desde los mensajes -explícitos e implícitos- de León XIV, hasta el récord de concurrencia, pasando por el éxito organizativo. Los actores políticos hicieron lo esperable, sobre todo la oposición: trataron de aprovechar la volada, teniendo en cuenta la posición filosófica de la doctrina social de la Iglesia.

Más allá de eso, todos y todas se portaron bastante bien, habiendo estado a la altura del invitado.

Una sociedad no cambia por la positiva de la noche a la mañana, lo cual obliga a ser realista y cauteloso sobre cuánto nos modificó a los habitantes de este país la visita de Prevost.

Identificación

Sin embargo, más allá de si seremos diferentes en los próximos tiempos, también debe computarse cómo una comunidad quiere verse, sentirse o mostrarse.

Cuando sucedió el último Mundial 2026, pese al resultado final, hubo un sentimiento masivo de identificación con la Scaloneta y su líder. Todos queríamos que nos representaran personas como Scaloni y Messi, humildes, trabajadores, responsables, profesionales, resilientes, etc.

Ahora nos vuelve a pasar lo mismo: deseamos que ese -sea quien sea- nos represente, porque queremos creer que, en el fondo, los atributos positivos de esa figura superlativa también forman parte de nuestro ADN.

No es solo un fenómeno autóctono. En la película “Nixon”, de Oliver Stone, el protagonista va camino a renunciar por el Watergate, y en un recodo de la Casa Blanca le dice al cuadro de John Kennedy “por qué cuando te ven a ti, ven lo mejor de ellos, y cuando me ven a mí, ven lo peor de ellos”.

Es decir, los seres humanos proyectamos en un otro lo que nos gustaría creer que somos. Sucedió en el pasado, sucede ahora y volverá a repetirse en el futuro.

Recordemos que Argentina está pasando por una situación particular. Luego de tres decepciones -el segundo gobierno de CFK, el de Macri y el de Alberto- la mayoría decidió jugarse por Milei, con todo lo que ello implica.

El presidente está operando transformaciones en tiempo récord y con un apoyo político originario muy exiguo. Pero, claro, dicho vendaval tiene sus costos, entre ellos la falta de sensibilidad y empatía, el estilo agresivo, que, junto al parate económico de los últimos 6 meses, explica que el país le otorgue un balance negativo al experimento, y que haya perdido la fe en el futuro mayoritariamente.

En ese contexto aparece la visita de León XIV. A las angustias locales hay que sumarle las de la época, como el cambio climático o la IA. El Papa amable, sucesor filosófico de Francisco, medio gringo, medio latinoamericano, no carismático, el que se conmueve en el Cottolengo Don Orione, el que dice que el trabajo es fundamental en la vida de las personas, el no polémico (pero todos nos imaginamos a quién voto en la elección de su país de origen), el que nos alienta, el que comete la osadía de hablar de justicia social. Ese, estuvo estos días por acá y nos movilizamos como si la Scaloneta hubiese logrado la 4ta. estrella.

Este León vino a transmitir que liderar, encantar y ser respetado no necesariamente implica andar a los gritos, confrontando por doquier, insultando, etc.

Qué liderazgo buscamos

La gran pregunta que nos trae este Papa es qué tipo de liderazgo queremos para el periodo 2027-2031, tanto desde el punto de vista del continente, como del contenido. Si luego aparece o no alguien así en el firmamento político argentino, se verá.

Hasta acá, sabemos que el electorado se verá obligado a pensar en 2 grandes opciones. Pero como siempre lo marcamos, si hay demanda para una tercera vía, atención.

Lo que no vemos hoy, no significa que no existirá. Los liderazgos, entre otras cosas, hacen pensar a los votantes y hasta pueden reordenar el mapa existente.

Para no ir más lejos, lo vimos en 2023 con el mismo Milei.

Definitivamente, León no es Francisco. Y en buena hora. Bergoglio hubiese generado un vendaval en la Argentina, generando fuertes sesgos a favor y en contra.

En cambio, en una etapa de agitación de las consciencias, Prevost vino a transmitir una sensación de paz que la mayoría desea.