El debate por el funcionamiento de las plataformas de viajes en la Ciudad se metió ayer en el Concejo Deliberante, donde, si bien no hubo un proyecto en tratamiento sobre la cuestión, las manifestaciones de las últimas horas en la Ciudad propiciaron que los distintos bloques se expidieran sobre el conflicto.

Fue a partir de la presentación de un proyecto del edil de Propuesta Vecinal Darío Ganduglia, quien impulsa un cambio en la legislación local para que se acepten como taxis vehículos eléctricos o híbridos.

La iniciativa fue bien recibida por parte de los distintos bloques, pero derivó en la polémica sobre cómo regular las plataformas de viajes como Uber, Cabify y Didi, donde peronistas y libertarios cruzaron miradas.

Mientras el bloque de La Libertad Avanza (LLA) subrayó la necesidad de habilitar la legalidad de las aplicaciones de viajes en la Ciudad para que “se acoplen con el uso y funcionamiento de los taxis”, desde Fuerza Patria insistieron en la necesidad de profundizar una mesa de diálogo con todos los sectores implicados para ver “cómo incidir sin sobrelegislar sin los datos correctos” sobre el tema.

“El taxi va a seguir existiendo y el transporte por aplicación, también”, señaló Juan Pablo Allan, de LLA, y añadió: “Como ya ocurrió en otras ciudades del mundo, tenemos que pensar qué hacer, respetando a los trabajadores y también la decisión de la gente de transportarse de este modo”. Y criticó el operativo municipal por el que ayer se multó a una veintena de vehículos que trabajaban con estas aplicaciones: “Los dos consumos deben convivir sin terminar en estas situaciones y menos con un conductor de Didi herido”, añadió.

Mientras desde el PRO criticaron la movilización de taxistas del miércoles y ratificaron su apoyo a habilitar el uso de aplicaciones, el peronista Juan Granillo Fernández remarcó que la “uberización” de la economía se produce porque “la gente necesita reforzar sus ingresos”. Y opinó: “Nosotros no creemos en el Estado ausente para que el mercado regule solo. Nos resulta complejo llegar a un acuerdo porque se trata de trabajadores que ni siquiera estan agrupados. Estamos abiertos a la discusión”, insistió.

En ese contexto, Sergio Resa, de Fuerza Patria, subrayó que el problema requiere de “una mirada integral, porque la movilidad en la Ciudad se ve afectada también como consecuencia de la pérdida de subsidios al transporte público, aplicada por el gobierno nacional, lo que debilitó ese servicio y lo encareció”.

Al respecto, Allan cuestionó la gestión provincial. Y, en ese sentido, criticó el gasto “desbordado y delirante” del gobernador, Axel Kicillof, en lugar de volcar mayores fondos al sistema. Del mismo modo, lamentó que autorice aumentos al gasoil por encima de la inflación, “así como lo hizo con la energía y así lo vivimos en La Plata, donde tenemos una de las más ineficientes distribuidoras de este tipo”.

OTORGAMIENTOS DE PERDÓN Y ARCHIVO

En otro orden, la concejal de Fuerza Patria Gisela Di Dio presentó un proyecto para repudiar las declaraciones de su par del PRO Nicolás Morzone, con quien hace dos semanas protagonizó una escandalosa discusión en el recinto y los pasillos del Congreso, a partir de un debate en torno a la cuestión Malvinas.

La edil criticó que el amarillo haya “llamado a la guerra”, lo que fue negado por él. “Te perdono”, le dijo sin terminar de reconocer sus exabruptos. “Yo también te perdono”, le respondió Morzone siguiendo la misma línea.